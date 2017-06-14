Deprem gerçeğini hatırladık

Ege denizinde meydana gelen deprem bizlere bir kez daha 17 ağustos 1999 büyük Marmara depremi gerçeğini hatırlattı. On binlerce insanımızın ölüm ve yaralanmasına neden olan Marmara depreminden hiç ders almadık ve unuttuk .

Deprem gecesi ve sonra yaşananlar, Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve diğer devlet yetkililerinin TV ekranlarındaki çaresizliği, İstanbul'un yanı başındaki Kocaeli ve Gebze'de olanlar, İnsanlarımız enkaz altında can verirken depremden rant vurgunu yapanlar daha neler neler. Bütün bunları çoktan unutuverdik .

Marmara depreminden ders ve ibret alınmadı. Keşke Kocaeli büyükşehir belediyesi, Kocaeli’yi depreme hazır hale getirecek Mega projeler yaparak, Körfez kıyı şeridindeki kentleşme yükünün bir kısmını Kocaeli ilini Karadeniz sahiline taşıyacak planlamalar yapsaydı.



KOCAELİ’DE ÖNLEM ALINDI MI?

Hükümet ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'dan büyük desteği olan Büyükşehir başkanı sayın İbrahim Karaosmanoğlu İzmit-Kandıra arası başta olmak üzere Derince, Dilovası ve Gebze’nin Karadeniz'e yakın bölgelerine Uydu kentler kurarak Yapılaşma yükünü dağıtsaydı. Maalesef bu konuda hiç bir şey yapılmadı, tam tersine İzmit merkez başta olmak üzere 20 ve 30 katlı Dev gökdelenler yapıldı. İzmit körfezi sahili devasa binalarla doldu

Kocaeli'de ciddi ve kapsamlı bir Deprem müzesi yapılabilir, depremden ders ve ibret alınması sağlanır, deprem gerçeğini unutmazdık. Ne yazık ki bir müzemiz ve deprem araştırma merkezimiz yok.

Ben kendi adıma deprem döneminde yayınlanan ulusal ve bölgesel gazeteleri uzun süre toplayıp arşiv yaptım. Depremle ilgili kitap ve belgeseller başta olmak üzere kültür eserlerini toplayıp, İlim kültür ve tarih araştırmaları merkezi kütüphanemizde araştırmacıların bilgisine sundum.



VALİ GÜZELOĞLU DEPREM ÇALIŞMASI YAPMALI

Kentimize görevlendirildiği günden bu yana başarılı çalışmalara imza atan ve ilimizin tüm sorunlarına ilgiyle yaklaşarak çözümü konusunda ciddi girişimlerde bulunan Kocaeli Valisi Sayın Hasan Basri Güzeloğlu’na tarihi görev düşüyor. Sayın Vali, bu konuya ilgiyle yaklaşarak yetkili ve etkili kurumlarla toplantı gerçekleştirmeli ve 16 yıl önce yaşadığımız deprem konusunda çalışmalar yapmalı. İlimizde bir deprem bilincinin oluşması için bir deprem müzesi oluşturulmalı.



ÜNİVERSİTE VE TÜBİTAK’A TARİHİ GÖREV

Türkiye’nin birçok önemli kuruluşu Kocaeli’de ve Gebze’de bulunuyor. Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasında yer alan Kocaeli Üniversitesi, yeni kurulmasına rağmen başarılı bir çalışma süreci geçiren Gebze Teknik Üniversitesi ve TÜBİTAK.

17 Ağustos’ta yaşadığımız Marmara Depremi ile ilgili üniversitelerimiz ve TÜBİTAK iş birliği yaparak ciddi bir araştırma sürecine girmeli ve bilimsel olarak bir tablo ortaya koymalı. Bu konuda Üniversite Rektörlerimize ve TÜBİTAK Başkanımıza büyük görev düşüyor. Kocaeli’nin deprem tarihine ışık tutacak ve gelecekte yaşayabileceğimiz deprem ve afetlerle ilgili bilimsel araştırma yaparak Kocaeli kamuoyu ile paylaşılmalı.

Buradan Kocaeli'deki ilgili ve yetkililere çağrıda bulunuyorum. Zararın neresinden dönüşürse kardır deprem gerçeğini bir kez daha hatırlayıp, depreme karşı çok ciddi önlemler alalım. Tarih, Bizleri Affetmez. Deprem gerçeğini unutmayalım, Ege depreminden ders alalım. Depremle ilgili bugüne kadar yüzlerce yazı yazdık. Bu yazılardan bir kısmını sizinle paylaşıyorum:







