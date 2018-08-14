Deprem gerçeğini hatırlamak

Deprem gecesi ve sonra yaşananlar, Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve diğer devlet yetkililerinin TV ekranlarındaki çaresizliği, İstanbul'un yanı başındaki Kocaeli ve Gebze'de olanlar, İnsanlarımız enkaz altında can verirken depremden rant vurgunu yapanlar daha neler neler. Bütün bunları çoktan unutuverdik .

Marmara depreminden ders ve ibret alınmadı. Keşke Kocaeli büyükşehir belediyesi, Kocaeli’yi depreme hazır hale getirecek Mega projeler yaparak, Körfez kıyı şeridindeki kentleşme yükünün bir kısmını Kocaeli ilini Karadeniz sahiline taşıyacak planlamalar yapsaydı.

ÜNİVERSİTE VE TÜBİTAK’A TARİHİ GÖREV

Türkiye’nin birçok önemli kuruluşu Kocaeli’de ve Gebze’de bulunuyor. Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasında yer alan Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve TÜBİTAK.

17 Ağustos’ta yaşadığımız Marmara Depremi ile ilgili üniversitelerimiz ve TÜBİTAK iş birliği yaparak ciddi bir araştırma sürecine girmeli ve bilimsel olarak bir tablo ortaya koymalı. Bu konuda Üniversite Rektörlerimize ve TÜBİTAK Başkanımıza büyük görev düşüyor. Kocaeli’nin deprem tarihine ışık tutacak ve gelecekte yaşayabileceğimiz deprem ve afetlerle ilgili bilimsel araştırma yaparak Kocaeli kamuoyu ile paylaşılmalı.

Buradan Kocaeli'deki ilgili ve yetkililere çağrıda bulunuyorum. Zararın neresinden dönülürse kardır, deprem gerçeğini bir kez daha hatırlayıp, depreme karşı çok ciddi önlemler alalım. Tarih, Bizleri Affetmez. Deprem gerçeğini unutmayalım, Ege depreminden ders alalım.

TARİH BOYU KOCAELİ DEPREMLERİ

M.S. 2.YY: Büyük şiddette bir deprem yaşanmıştır, İzmit Körfezi´ n deki bütün kasaba ve köyler büyük zarar görmüştür.

M.S. 286: Gebze ve çevresinde depremden zarar gören yerler onarılmıştır.

M.S. 358: İzmit´ i temelinden sarsan, yaklaşık bir ay süren ve otuz bin kişinin ölümüne sebep olan büyük şiddette bir deprem yaşanmıştır. Gebze ve çevresi de bu depremden, etkilenmiştir Deprem sonrası, bölgede 50 gün süren bir de yangın felaketi yaşanmıştır. Bu felaketler, o dönemin ünlü şair ve yazarlarına konu olmuştur.

M.S. 362: Çok büyük şiddette bir deprem, Gebze ve yöresinde çok büyük zararlar oluşturmuştur. Deprem sırasında çıkan yangınlarla da bölgedeki köyler haritadan silinmiştir. Bu deprem, İzmit´te de ayakta kalabilen binaları yerle bir etmiştir.

5. YY: Gebze ve yöresi imparator Feodosyüz tarafından onartılıp, imar ettirilmiştir.

14 Eylül 1509: Başta İstanbul olmak üzere, İzmit ve çevresi tarihin en büyük deprem felaketini yaşamıştır. Deprem 4 gün aralıklarla sürmüştür. Gebze, Eskihisar, Hereke´ de bulunan camiler ve kalelerin tamamı yıkılmıştır. Tarihçiler, deprem sonrasında, İstanbul´un onarım gördüğünü İzmit ve Gebze´ de hiçbir onarımın yapılmadığını belirtmektedirler.

16 . Yüzyıl: Merkezi İzmit´te olan şiddetli bir deprem Gebze ve çevresini büyük ölçüde etkilemiştir.

22 Mayıs 1766: Merkezi İstanbul´ da olan şiddetli bir deprem, Gebze ve çevresine büyük bir zarar vermiştir. Bölgede çok hasar olmuştur. Bu deprem de Hacı İlyas Bey Camii tamamı ile yıkılmıştır. Aynı yıl içinde İlyas Bey´ in torunları camiyi onartmıştır.

17.YY: Gebze ve çevresini çok etkileyen, merkezi İzmit´te olan bir deprem yaşanmıştır.

1876 Yılında: Gebze ve yöresinde hasara sebep olmayan bir deprem olmuştur.

1894 Yılında: Gebze ve çevresinde büyük bir deprem olmuştur.

1953 Yılında: Gebze ve çevresinde etkili bir deprem yaşanmıştır.

1963 Yılında: Gebze ve çevresinde çok etkili ve hasarlı bir deprem olmuştur.

17 Ağustos 1999: Merkez üssü İzmit Gölcük´te bulunan ve saat 3:02´ de tüm Marmara Bölgesi´nde büyük hasar ve can kaybına sebep olan yakın tarihimizin en büyük depremi, Gebze ve çevresinde de etkili olmuştur, insan kaybımız bu bölgede 17 bini aşmıştır.