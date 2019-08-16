Deprem Gerçeğini Unutmayalım

17 Ağustos 1999 Asrımızın en büyük felaketi olan Marmara Depreminin 20 yıl dönümü dolayısı ile İlim kültür tatih araştırmaları merkezi İKTAV Belgesel Yayıncılık www.iktav.com olarak depremle ilgili arşivlerimizi kamuoyu ile paylaşarak arşivinizde yer alan gazete manşetleri ile deprem gerçeği Sergisi açtık

İlim kültür tarih araştırmaları merkezi kütüphanesinde açtığımız sergide 20 yıl önce depremden hemen sonra yayınlanan gazetelerin yer aldığı gazete manşetleri ve depremden sonra çektiğimiz fotoğrafların yer aldığı deprem fotoğraflar ile Deprem üzerine yazılan kitaplar sergilenmekte sergi bir hafta boyunca kütüphanemizde açık kalacak

Geçtiğimiz Yıl Gebze Ticaret Odası ile düzenlediğimiz Etkinlik büyük ilgi gördü

http://www.agrt.net/haber-avrasya-gazeteciler-dernegi-ve-ge…

Geçtiğimiz yıl Gebze Ticaret Odası ve Avrasya Gazeteciler Dernrği www.avrasyagazetecilerdernegi.com iş birliği ile İKTAV arşivlerimizde yer alan kitap ve gazete arşivleri ile www.devrialem.tv tarafından hazırladığımız deprem belgeseli gösterimi yapmıştık

Geçtiğimiz yıl Kocaeli Kültür ve turizm Müdürlüğü salonunda açtığımız gazete manşetleri ile deprem gerçeği sergimizin lingini sizlerle paylaşıyoruz

https://m.youtube.com/watch?v=dxrYWKHbrKE

Deprem Çalıştayı yararlı Oldu mu

Geçen yıl Kocaeli büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen ve çok büyük masraf ve harcama ile yapılan Drprem çalıştayın da alınan kararlar uygulanabildimi deprem çalıştayı ile ilgili lingi sizlerle paylaşıyoruz

https://www.bugunkocaeli.com.tr/…/5-uluslararasi-deprem-ger… Geçtiğimiz yıl GTO ile. yaptığımız etkinliklerle ilgili belgeseller

ETKİNLİK VİDEOLARI “Gebze Ticaret Odası'nda Deprem Paneli”

videosunu izlemek için tıklayın:

https://www.youtube.com/watch?v=i-jrgZPekkc “GTO'da Deprem Gerçeği Paneli”

videosunu izlemek için tıklayın:

https://www.youtube.com/watch?v=-tJqKtmFMqA “GTO'da Deprem Gerçeği Paneli 2”

videosunu izlemek için tıklayın:

https://www.youtube.com/watch?v=KS6J3-nbz-A







