Deprem gerçeğini yeniden hatırlamak

Türkiye 17 Ağustos 1999’da tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşamıştı. Sıcak bir yaz akşamıydı… En yoğun nüfusun bulunduğu, üretimin, sanayinin merkezi Marmara Bölgesi, gece yarısı 03.02’de sarsılmış ve büyük bir felaketle karşılaşmıştık….

Binlerce insanımızın yaşamını kaybettiği, yüz binlerce insanımızın yaralanıp, binlercesinin sakat kaldığı, on binlerce konutun yıkıldığı ve bugün hala hafızalarımızda acı hatırlarla yer alan 17 Ağustos depreminin yıl dönümü arifesindeyiz. Devri alem Belgesel ekibi olarak 17 Ağustos depremini bir yazı dizisi halinde hatırlayıp, aradan geçen 19 yılda ders alınıp alınmadığını mukayese edecek, bir çok konuyu yeniden gündeme getireceğiz. Biz o kara geceyi hiçbir zaman unutmadık. Depremle yazdığımız yazılar, yaptığımız araştırmalar, çektiğimiz belgesel görüntüler, depreme yönelik gazete manşetleri bugün Gebze Gazetesi, Belgesel Yayıncılık Arşivleri ve İKTAV Kütüphanemizde akademisyenlerin ve araştırmacıların hizmetinde.

17 Ağustos Depremi’ni yaşayan bir gazeteci ve belgeselci olarak, depremin acı bilançosunu unutturmama, gerekli önlemlerin alınması ve kentimize vefa borcunu ödeme adına üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Deprem konusunu sürekli yazılarında dile getiren, yetkililerle bu konuyu sürekli konuşan ve en önemlisi Kocaeli’ye bir Deprem müzesi kurulması için mücadele veren bir Gazeteci olarak, inanıyorum ki bu yazı serimiz tarihe ışık tutacaktır. En önemli temennimiz depremden ders alınması ve bir daha böyle felaketlerle karşılaşmamak.

DEPREM’DEN DERS ALINDI MI?

Unutmak, bazen güzel ama acı da olsa unutmamak ve hatırlamak gerekir. Unutmak da Cenab-ı Allahın bir nimeti. Birçok acı olaylar yaşıyoruz, yakınlarımızı kaybediyoruz, bu acı ile yaşayamayacağımızı sanıyoruz. Zaman geçtikçe bu acı olaylar unutulup gidiyor.

Deprem gibi büyük felaketler gibi ders ve ibret alınacak acı olaylar unutulmamalı. 17 Ağustos 1999 yılında on binlerce kişinin hayatına mal olan depremin yıl dönümü arifesindeyiz. Ancak sanki deprem felaketini hiç yaşamadık, İnsanlar enkaz altında kalmadı. Gebze’den bile Türkiye bir gün sonra haber alabildi. Devlet kurumlarının tümüyle iflas ettiğini, her şeyin çöktüğünü, on binlerce insanın enkaz altında günlerce kurtarılmayı beklediğini sanki hiç yaşamamışız. Evlerimize giremediğimiz o çok sevdiğimiz binalarımızın ve iş yerlerimizin yanından geçemediğimiz günler. Yakınlarımızı enkazdan çıkarmak için ellerimizle toprağı kazıdığımız o acı günler. Sanki hiç yaşanmadı.

Deprem gerçeğini unutmamak gerekiyor. Deprem felaketinden ders ve ibret almak için bütün kurum ve kuruluşlar hazırlık yapmalı. Acil eylem planları olmalı. Sanayi ve doğalgaz yangınlarına, kimyasal depoların çevreye yayacağı zehirlere karşı önlemler alınmalı ve planlar yapılmalı.

BUGÜN DEPREM OLSA

Tarihi belgeler ve Osmanlı arşivlerine baktığımızda çok sayıda bölgemizde deprem yaşandığını görüyoruz. 1500’lü yılların başında yaşanan deprem küçük kıyamet olarak adlandırılmış, birçok bölge haritadan silinmişti. Eskihisar önlerinde tarihi bir şehrin sular altında kaldığı, tarihçiler tarafından açıklanmakta.

1719 yılının 24 Mayıs’ında yaşanan depremde Marmara bölgesinde binlerce kişi ölmüş, birçok bölge haritadan silinmişti. Daha birçok küçüklü büyüklü depremler yaşanmış, 17 Ağustos 1999 yılında yaşanan deprem ise tam bir felaket olmuş, resmi olmayan rakamlara göre. On binlerce kişi hayatını kaybetmişti. Bugün deprem olsa daha büyük felaketler yaşanacaktır. Daha büyük felaketler yaşamamak için ciddi anlamda önlemler alınmalı.

DEPREMDE KAYBETTİKLERİMİZ

Marmara Depreminde unutulan çok önemli gerçekler var. Bugün kayıp ettiklerimizin sayısını bile doğru bilemiyoruz. Resmi verilere göre Marmara Depreminde 17 bin 465 kişi öldü. 24 bin 734 kişi yaralandı, 89 bin 862 bina yıkıldı, 103 bin 651 binada orta hasar, 113 bin 899 binada az hasar meydana geldi. Bu veriler ışığında toplam 30 bin konut kullanılmayacak hale geldi. Bu veriler Türkiye ekonomisinin %5’ine tekabül etmekte. Gebze bölgesinde Bin 237 konut ve 191 iş yeri yıkıldı veya ağır hasarlı hale geldi. Gebze bölgesi depremden ciddi anlamda etkilendi.