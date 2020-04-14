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Deprem Kocaeli'de hissedildi

İstanbul'da 3,8 büyüklüğünde deprem

Deprem Kocaeli'de hissedildi

14 Nisan 2020 Salı 11:30
İstanbul'un Arnavutköy ilçesi açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 02.56'da Karadeniz'in Arnavutköy açıklarında 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem'in 7,03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi büyüklüğü 4.1 olarak açıkladı

Öte yandan Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da meydana gelen eprem'in büyüklüğünün 4.1 olduğunu bildirdi. 

Rasathane, Karadeniz'in Arnavutköy açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti. 

Deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi.



AA
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