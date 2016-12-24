Deprem müzesi 17 Ağustos'a yetişecek

Cephanelik Spor Kompleksinin yanındaki 3773 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilecek 17 Ağustos İzmit Deprem Müzesi’nin Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyacağı kaydedildi.



17 AĞUSTOS DEPREMİNİ UNUTTURMAMAK



Müzenin, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 18. yıl dönümünde hizmete açılacağını söyleyen yetkililer” 17 Ağustos 1999'da yakın tarihimizin en büyük doğal afetini yaşadık. 17 Ağustos Depremi'ni unutmamak, unutturmamak ve İzmit başta olmak üzere ülkemizin bu konuda bilinçlenmesine katkıda bulunmak, yeni nesillerin depreme bilgi ışığında hazır olmasını sağlamak amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirmeye karar verdik. 17 Ağustos İzmit Deprem Müzesi, 1777 metrekarelik kapalı alandan oluşacak.



KOMPLEKS HALİNDE



Çevresi ve yakınındaki binalar ile uyum içinde olacak olan müze binası, teknolojik olanakları ve sanatsal kompozisyonlarıyla dikkat çekecek. 17 Ağustos Depremi’ne saygı alanı olarak planlanan “Deprem Anıtı Heykel Alanı”, görsel malzemeler ve deprem içerikleriyle donatılmış geniş bir giriş, depremi anlatan sanatsal kompozisyon ve maketlerin bulunduğu 152 metrekarelik “Dioramik Alan”, deprem konusunda bilinçlendirici içeriklerin sergileneceği 450 metrekarelik “Dijital Panorama”, ulusal ve uluslararası ziyaretçilerin yaralanabileceği eserlerin bulunacağı, akademik eğitimlere de ev sahipliği yapabilecek “Deprem Eğitim ve Dokümantasyon Merkezi” ve kafesi ile örnek müzelerden biri haline gelecektir.



GELECEĞE MİRAS



17 Ağustos İzmit Deprem Müzesi, yakın tarihimize ışık tutacak ve geleceğe miras kalacak değerli bir anıt yapı olma özelliğini de taşıyacak, başta İzmitli vatandaşlarımız olmak üzere Türkiye ve dünyanın farklı coğrafyalarından gelecek ziyaretçilere ev sahipliği de yapacaktır” dediler.