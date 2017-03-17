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Deprem müzesinin temeli atıldı

Deprem müzesinin temeli atıldı

Deprem müzesinin temeli atıldı

17 Mart 2017 Cuma 22:44

 
İzmit'te yapılacak olan deprem müzesi ve dijital gösterim merkezinin temeli Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın da katıldığı törenle atıldı.

17 Ağustos 1999 depremini unutmamak, unutturmamak ve İzmit başta olmak üzere ülkemizin bu konuda bilinçlenmesine katkıda bulunmak, yeni nesillerin depreme bilgi ışığında hazır olmasını sağlamak amacıyla hazırlanan projenin kapsam bakımında Türkiye’de ilk olacağı kaydedildi.

Başkan Doğan’ın ev sahipliğindeki Deprem Müzesi ve Dijital Gösterim Merkezi’nin temel atma törenine Adalet Bakanı Bozdağ’ın yanı sıra Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Ak Parti Kocaeli Milletvekili R. Sezer Katırcıoğlu,  Ak Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, ilçe belediye başkanları, partili yetkililer ile STK temsilcileriyle vatandaş katıldı. 

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ÖRNEK BİR PROJE DAHA

Temel atma töreninde konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Böylesine önemli bir projenin temel atma töreninde bizleri onurlandırdığı için sayın bakanımıza ve katılımcılara teşekkür ederim. Sadece şehrimiz için değil ülkemiz için de çok önemli olan 10 milyon liralık bir projeyi hayata geçiriyoruz. Burası hem müze hem de depremin hafızası olacak. Merkezi, 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde açacağız" dedi. 

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KOCAELİ, BELEDİYECİLİKTE MARKA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da bir konuşma yaparak, “17 Ağustos 1999 depreminde ve daha önceki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan bir kez daha rahmet, yakınlarına baş sağlığı sabırlar diliyorum. Bu merkez, deprem konusunda bilinçlendirmede önemli olacaktır. Böyle bir projeyi düşünüp hayata geçirdiği için İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’ı tebrik ediyorum. Kocaeli belediyecilik konusunda bir markadır. Hem Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza, hem ilçe belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Nevzat Bey ve ekibine de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Musa Bilgiç’in yaptırdığı dua ile merkezin temeli atıldı. 

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NELER YER ALACAK?

Bilimsel çalışmalar için de önemli olacak projede deprem anıtı, deprem dokümantasyon merkezi, sosyal donatı alanları, teknik ve yönetim bölümleri, dijital panorama yer alacak. Ayrıca merkezde gerçek veya kurgu bir olayın, anın, hikâyenin ışık oyunlarının yardımıyla üç boyutlu olarak modellenmesi anlamına gelen diorama da bulunacak. 

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Deprem Müzesinin Temeli Atıldı
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