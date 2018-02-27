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Deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı hizmet binasında deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

27 Şubat 2018 Salı 10:48

Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde Deprem Tatbikatı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesinde Deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Daire hizmet binasında gerçekleştirilen deprem tatbikatında, bina 2 dakika içerisinde boşaltıldı. Deprem tatbikatı sonrasında yangın söndürme, teknik koruma ve ilk yardım ekibi binayı gezerek hasar tespiti gerçekleştirdi.

İLK YİRMİ SANİYEDE “ÇÖP KAPAN TUT HAREKETİ”   
Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında başlayan deprem tatbikatıyla personeller ilk yirmi saniyede masa altlarına veya korunaklı yerlere giderek “Çöp Kapan Tut” hareketinde bulundular. Yirmi saniyenin bitimiyle personeller hizmet binasını hızlı bir şekilde boşalttılar. Bina önünde açık alanda toplanan personeller, aileleriyle irtibata geçtiler.

2 DAKİKADA BOŞALTILDI SONRASINDA HASAR TESPİTİ YAPILDI 
İtfaiye Daire Başkanlığı Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, deprem sonrasında hizmet binası 2 dakika içerisinde boşaltıldı. Binanın hızlı bir şekilde boşaltılmasından sonra yangın söndürme, teknik koruma ve ilk yardım ekibi binayı gezerek hasar tespiti yaptı.

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