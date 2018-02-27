Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde Deprem Tatbikatı





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesinde Deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Daire hizmet binasında gerçekleştirilen deprem tatbikatında, bina 2 dakika içerisinde boşaltıldı. Deprem tatbikatı sonrasında yangın söndürme, teknik koruma ve ilk yardım ekibi binayı gezerek hasar tespiti gerçekleştirdi.





İLK YİRMİ SANİYEDE “ÇÖP KAPAN TUT HAREKETİ”

Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında başlayan deprem tatbikatıyla personeller ilk yirmi saniyede masa altlarına veya korunaklı yerlere giderek “Çöp Kapan Tut” hareketinde bulundular. Yirmi saniyenin bitimiyle personeller hizmet binasını hızlı bir şekilde boşalttılar. Bina önünde açık alanda toplanan personeller, aileleriyle irtibata geçtiler.





2 DAKİKADA BOŞALTILDI SONRASINDA HASAR TESPİTİ YAPILDI