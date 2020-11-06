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Deprem Yeryüzüne Ulaşmadan Önlem Alınacak

“Akıllı Kent Uygulaması” projesi kapsamında hayata geçirilecek olan “Erken Uyarı” sistemiyle Kocaeli’de fabrikaların gaz, elektrik ve suyu deprem yeryüzüne ulaşmadan kesilecek

Deprem Yeryüzüne Ulaşmadan Önlem Alınacak

06 Kasım 2020 Cuma 16:36

 Tüm Türkiye’yi yasa boğan İzmir Depremi, deprem gerçeğini bir kez daha ülke gündeminin en üst sıralarına çıkardı. 1999 Marmara Depremi’nin yaşandığı Kocaeli’de ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde depremin hasarlarının en aza indirilmesi için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Türkiye’de ilk defa kurulacak olan “Akıllı Kent Uygulaması” deprem ve diğer olası afet zararlarının azaltılmasında büyük bir adım olacak.

 

BÜYÜKŞEHİR, AFAD ve GTÜ İŞBİRLİĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kocaeli Teknik Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında erken uyarı sisteminin hayata geçirilmesi hedefleniyor. İmzalanan “Kocaeli İli Afet Zararlarının Azaltılmasında Akıllı Kent Uygulaması” projesi kapsamında “erken uyarı” ve “acil müdahale” sistemlerinin geliştirilmesi çalışmaları sürüyor.

 

DEPREM YERYÜZÜNE ULAŞMADAN MÜDAHALE

Pilot ilan edilen Kocaeli’de, Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ivmeölçer sayısını 41’e çıkardı. İvmeölçer cihazlarıyla belirlenen noktalardaki yer hareketleri anlık olarak izleniyor. Alınan verilerin işlenerek olası deprem şiddetine bağlı olarak gerekli müdahalenin hızlıca yapılması hedefleniyor. Depremin başlaması ve yeryüzüne ulaşması arasında geçen sürenin kısalığı göz önünde bulundurulduğunda “erken uyarı” sistemin önemi dikkat çekiliyor. Proje kapsamında uluslararası ödüllü Sismolojik İzleme Merkezi’nin bilgi ve donanımı da güçlendirilecek.

 

BİLİMSEL VE TEKNİK ALTYAPI GTÜ’DEN

Gebze Teknik Üniversitesi projenin bilimsel ve teknik çalışmalarını yürütecek. Projeyle Kocaeli’de depreme yönelik acil müdahale ve erken uyarı sistemi kurulacak. Erken uyarı sisteminin vereceği sinyal ile depremin yeryüzüne ulaşmasından önce fabrikaların gaz, su, elektrik ve patlama meydana getirecek tüm sistemleri etkisiz hale getirilecek.

 

TÜM SANAYİ KURULUŞLARI SİSTEME DAHİL EDİLECEK

Diğer yandan sistem depremin dışındaki doğal afet tehlikelerini de takip edecek. Kocaeli’de bulunan tüm sanayi kuruluşları sisteme dahil edilirken proje kapsamında Kocaeli’nin risk haritası ve bina envanteri de çıkarılacak. Kent genelinde deprem öncesi ve deprem sonrası yapılan tüm binaların riskleri ortaya koyulacak. Binalarla ilgili yapılacak çalışmalar takip edilecek. Yapı stoku ile ilgili önceden önlem alınması için çalışmalar yapılacak.

 




 

 

 

 

 

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