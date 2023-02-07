Depremde Ölen İrfan Şahi̇n Gebze de Defnedi̇lecek

Şahin ' in gelini ve torununun cesedine kısa sürede ulaşılmış, oğlu İrfanın cesedine ise ulaşılamamıştı. Ali Şahin'in oğlu İrfan'ın cenazesine de bu sabah itibari ile ulaşıldığı öğrenildi. Gelini Zeynep ile torununun Kahramanmaraşta toprağa verildiği öğrenilirken, İrfan Şahin'in ise Gebze'de toprağa verilmesi bekleniyor. Ali Şahin ve ailesinin, oğulları İrfan Şahin'in cenazesini alarak Gebze yolunda olduğu öğrenildi. Cenazenin yarın öğlen namazına müteakip İlyasbey caminde kılınıp Gebze Merkez mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Haberi duyar duymaz Gebzeden deprem bölgesine hareket eden Ali Şahin ve ailesinin hava şartlarının çok kötü olması sebebi ile bölgeye çok uzun süre sonra ulaşabildiği öğrenildi.









Ali Şahin cenazelerinin defin bilgisi konusunda yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Merhum İrfan Şahin, eşi Zeynep Şahin ve torunu başta olmak üzere tüm deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet ü züntülü Şahin ailesi ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz.