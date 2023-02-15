banner885
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Depremde umutlar tükenmedi, baba ile kızı enkazdan 209 saat sonra sağ çıkarıldı

- Hatay’da enkazdan 209. saatte baba ile kızı sağ kurtarıldı

Depremde umutlar tükenmedi, baba ile kızı enkazdan 209 saat sonra sağ çıkarıldı

15 Şubat 2023 Çarşamba 11:46

Hatay’ın Antakya ilçesinde enkaz altından baba ile kızı 209 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Deprem afetinin 9. gününde gelen bu güzel haber herkes tarafından sevinçle karşılandı. Umutları yeşerten gelişme coşku ile karşılandı.  
  Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay’dan umutları yeşerten güzel bir haber daha geldi. Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi’nde bulunan Murat Apartmanı'nın enkazında ekipler baba ile kızına sağ olarak ulaştı. Kocaeli Belediyesi İtfaiye arama kurtarma ve AFAD ekipleri enkaz altında iğneyle kuyu kazar gibi hassas çalışması sonucu baba ile kızı deprem afetinin 209. saatinde sağ olarak kurtardı. Deprem afetinin 9. gününde yaşanan gelişme umutları yeşertmeye devam ederken herkes tarafından coşku ile karşılandı. 
 
  “İlk önce saati sordu, hangi gün olduğunu sordu” 
  Kurtarma ekibindeki Soner Eryalçın, depremzedenin çıkarılma anıyla ilgili, "Çok uğraştık çok çabaladık bir cana ulaşmak için, çok mutluyuz. İlk önce saati sordu, hangi gün olduğunu sordu. Su istedi” dedi. 
 
  "Fedakarlıkla çalışıyorlar"  
  Afet bölgesinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla ilgili, "Depremin ilk duyulmasından itibaren önce Kahramanmaraş’a gittiler orada 22 depremzedeyi kurtardılar. Oradan Adıyaman’a geçtiler 15 kardeşimizi orada kurtardılar. Buradaki çalışmalarda ise toplamda 82 sayısına ulaştılar. Toplam 282 kişilik ekiple çalışıyorlar. Fedakarlıkla çalışıyorlar. Çok büyük emek verdiler bu deprem afetinde. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum” dedi. 
 



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DepremAFADPazarcıkDilovasıGebzeKocaeliDarica
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Umudun adı Hatay oldu, baba ile kızı enkaz altından ekiplere el salladı Umudun adı Hatay oldu, baba ile kızı enkaz altından...
Arama kurtarma çalışmaları sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Arama kurtarma çalışmaları sırasında kalp krizi...
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü...
Sevince Mağazası kapılarını depremzedelere açtı Sevince Mağazası kapılarını depremzedelere açtı
Cinayet işleyen ağabeyi için Cinayet işleyen ağabeyi için "Peygamber sabrı...
Yangında mahsur kalan özel birey itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Yangında mahsur kalan özel birey itfaiye ekipleri...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner881

banner883

banner377

Umudun adı Hatay oldu, baba ile kızı enkaz...
- Hatay’da depremin 208. saatinde baba ile kızı kurtarma çalışmaları sürüyor

Haberi Oku