Depremde umutlar tükenmedi, baba ile kızı enkazdan 209 saat sonra sağ çıkarıldı

Hatay’ın Antakya ilçesinde enkaz altından baba ile kızı 209 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Deprem afetinin 9. gününde gelen bu güzel haber herkes tarafından sevinçle karşılandı. Umutları yeşerten gelişme coşku ile karşılandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay’dan umutları yeşerten güzel bir haber daha geldi. Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi’nde bulunan Murat Apartmanı'nın enkazında ekipler baba ile kızına sağ olarak ulaştı. Kocaeli Belediyesi İtfaiye arama kurtarma ve AFAD ekipleri enkaz altında iğneyle kuyu kazar gibi hassas çalışması sonucu baba ile kızı deprem afetinin 209. saatinde sağ olarak kurtardı. Deprem afetinin 9. gününde yaşanan gelişme umutları yeşertmeye devam ederken herkes tarafından coşku ile karşılandı.

“İlk önce saati sordu, hangi gün olduğunu sordu”

Kurtarma ekibindeki Soner Eryalçın, depremzedenin çıkarılma anıyla ilgili, "Çok uğraştık çok çabaladık bir cana ulaşmak için, çok mutluyuz. İlk önce saati sordu, hangi gün olduğunu sordu. Su istedi” dedi.

"Fedakarlıkla çalışıyorlar"

Afet bölgesinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla ilgili, "Depremin ilk duyulmasından itibaren önce Kahramanmaraş’a gittiler orada 22 depremzedeyi kurtardılar. Oradan Adıyaman’a geçtiler 15 kardeşimizi orada kurtardılar. Buradaki çalışmalarda ise toplamda 82 sayısına ulaştılar. Toplam 282 kişilik ekiple çalışıyorlar. Fedakarlıkla çalışıyorlar. Çok büyük emek verdiler bu deprem afetinde. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum” dedi.







İHA