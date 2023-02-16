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Depremin 11. gününde, Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki Aleyna, enkazdan sağ çıkarıldı

- Madenciler 'Domuz bağı' yöntemiyle Aleyna Ölmez'e ulaştılar

Depremin 11. gününde, Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki Aleyna, enkazdan sağ çıkarıldı

16 Şubat 2023 Perşembe 12:29

 Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin 11. gününde 248. saatte 17 yaşındaki Aleyna Ölmez enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.   
  Ümitlerin tükendiği anda, ekipler iş makinesi ile çalışma yaptıkları esnada maden işçileri, AFAD ve Sakarya Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri Atabey Apartmanı’nda bir ses duydular. JAK ekiplerinin de katıldığı arama çalışması sonrası 17 yaşındaki Aleyna Ölmez’e sağ olarak ulaşıldı. Madencilerin 'Domuz bağı' yöntemiyle ulaştıkları Aleyna Ölmez, UMKE ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi. 
  Yakınları ve kurtarma çalışmasına katılan ekipler büyük sevinç yaşarken, binadan yeni güzel haber verebilmek için ekipler çalışmalarına devam ettiler. 
  Kurtarma ekibindekiler Aleyna Ölmez’in yakınlarına verdikleri bilgide, genç kız ile konuştuklarını, durumunun iyi olduğunu kaydettiler. 


İHA
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