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Depremin 227'nci saatinde sağ kurtarılan 74 yaşındaki Cemile Kekeç Ankara'ya sevk edildi

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan 7 katlı Kalkan Apartmanı'nın enkazından sağ olarak kurtarılan 74 yaşındaki Cemile Kekeç, Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Depremin 227'nci saatinde sağ kurtarılan 74 yaşındaki Cemile Kekeç Ankara'ya sevk edildi

16 Şubat 2023 Perşembe 12:41

  Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma ekiplerince süren çalışmaların 227'nci saatinde, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Şehit İlbey Caddesi'nde yer alan ve depremde yıkılan 7 katlı Kalkan Apartmanı'nın enkazından kurtarılan 74 yaşındaki Cemile Kekeç, ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada önce acil bilgisayarlı tomografiye alınan Kekeç'in boğazında oluşan birikintiler temizlendi, ardından susuzluk ve idrar yapamama durumlarından ötürü böbreklerinde oluşan rahatsızlığın incelenmesi için yoğun bakıma kaldırıldı. 
  Kekeç'in, tedavisinin devam etmesi için gece saatlerinde askeri helikopterle Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. 
  


İHA
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