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Depremin Kayıp Çocukları Belgesele Konu Olacak

Marmara Depremi sonrası yakınlarının akibetlerinden bir daha haber alamayan ailelerin dramını konu alan "45 Saniye" belgeselinin çekimlerine başlandı.

Depremin Kayıp Çocukları Belgesele Konu Olacak

18 Temmuz 2018 Çarşamba 17:06

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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin ardından yakınlarının akibetlerinden bir daha haber alamayan ailelerin dramı belgesel filmle anlatılacak.

Filmin yapımcısı ve yönetmeni Berk Erözer, yaptığı yazılı açıklamada, "45 Saniye" ismiyle beyaz perdeye aktarılacak olan belgesel filmin, deprem sonrasında kaybolup bir daha akıbetinden haber alamadıkları yakınlarını 19 yıldır arayan ailelerin çabalarının anlatacağını kaydetti. 

Belgesel filmin Gölcük'te çekimlerine başlandığı dile getiren Erözer, şunları kaydetti:

"Belgesel filmin çalışmaları 6 ay sürecek ve depremin 20. yılında hazır hale getirilecek. Depremden sonra onlarca çocuk ortadan kayboldu. Aradan geçen onca seneye rağmen çocuklarına ulaşamayan aileler şehir şehir çocuklarının izini sürerek, mezar mezar dolaşarak çocuklarını aradılar ama bulamadılar. Aradan geçen 19 seneye rağmen aileler çocuklarına kavuşacakları günün umuduyla yaşıyorlar." 

Berk Erözer, daha önce de İzmit Körfezi'nde 60 yıl önce yaklaşık 400 kişinin hayatını kaybettiği 'Üsküdar Vapuru faciasını' anlatan ''72 Numaralı Üsküdar'' belgesel filmini yapmıştı. 



AA
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