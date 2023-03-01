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Depremzede Ailelere Destek Devam Ediyor

Depremin ilk anından itibaren tüm birimleri ile seferber olan Çayırova Belediyesi ilçeye gelen depremzedelere kucak açıyor. Deprem sonrası afet bölgesinde ve Çayırova’da gece gündüz çalışan ekipler yaraları sarmak için mesaisini sürdürüyor.

Depremzede Ailelere Destek Devam Ediyor

01 Mart 2023 Çarşamba 13:24


Kahramanmaraş depremi sonrası afet bölgesinden ilçeye gelen ailelere Çayırova Belediyesi’nin gıda paketi ve kıyafet desteği sürüyor.

Depremin ilk anından itibaren tüm birimleri ile seferber olan Çayırova Belediyesi ilçeye gelen depremzedelere kucak açıyor. Deprem sonrası afet bölgesinde ve Çayırova’da gece gündüz çalışan ekipler yaraları sarmak için mesaisini sürdürüyor. Hatay’ın Defne ilçesinde görev yapan teknik ağırlıklı belediye ekibi hayatı normale döndürmek için afet bölgesinde yoğun çaba sarf ediyor. Diğer yandan depremzedelere kapılarını açan Çayırova Belediyesi, ilçedeki depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Deprem bölgesinden Çayırova’ya gelen ailelere yardım devam ediyor. Çayırova Belediyesi ekipleri ailelerle yakından ilgilenerek gıda ve hijyen paketlerini evlere ulaştırıyor. Diğer yandan Sevince mağazasında randevu sistemi ile ailelerle özel olarak ilgilenip kıyafet sorununu çözen ekipler kısa zamanda daha fazla aileye ulaşmak için alternatif üretti. Belediye sosyal yardım işleri deposunda depremzede aileler için kıyafet ve oyuncakların yer aldığı reyonlar depremzede ailelerin hizmetine açıldı. Sevince Mağazası ve sosyal işler deposu kıyafet reyonunda ailelere kıyafet desteği ile birlikte gıda yardımları devam ediyor.





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