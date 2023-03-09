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Depremzede Çocuklar Doyasıya Eğlendi

Büyükşehirden depremzede çocuklara moral etkinliği

Depremzede Çocuklar Doyasıya Eğlendi

09 Mart 2023 Perşembe 14:17

                                      
   Deprem bölgelerinden gelerek KYK yurtlarında konaklayan çocuklar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen moral etkinliğinde doyasıya eğlendi.   
 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, depremlerin ardından çocukların yaşadıkları travma sürecini atlatabilmeleri için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Son olarak İzmit Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe 3-6 yaş arası 28 çocuk katıldı. Depremzede çocuklar sunulan ikramlar eşliğinde çizgi film izledi. Ardından drama etkinliğine geçen çocuklar, anlatılan heyecan dolu masalları dinledi. Organizasyonda çocuklara anneleri de eşlik etti. 
   
 Doğum günü olan minikler unutulmadı 
 Doğum günü olan çocuklar için pasta da kesilirken, çocuklar doyasıya eğlendi. Anne Şehir eğitmenleri de yer aldığı motivasyon etkinliğinde çocuklar eğitmenlerle birlikte atletizm, halat çekme, çuval yarışı ve yüz boyama oyunlarıyla keyifli vakit geçirdi.  
 



                                  


İHA
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