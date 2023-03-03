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Depremzede Çocuklara Moral Etkinliği

- Çayırova Belediyesi ilçeye gelen depremzede çocuklar için moral etkinliği düzenledi.

Depremzede Çocuklara Moral Etkinliği

03 Mart 2023 Cuma 12:07

 
 
 
  - Çayırova Belediyesi ilçeye gelen depremzede çocuklar için moral etkinliği düzenledi.   
  Bilgievlerinde düzenlenen programda depremzede çocukların yanı sıra çocuk kulübü öğrencileri de katıldı. Programda tarihi hikayeler anlatıldı ve sinevizyon gösterimi yer aldı. Askeri üniforması ile miniklerin karşısına çıkan gazi dede çocuklara tarihi bilgiler aktardı. Miniklere Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy ve birçok isimsiz kahraman anlatıldı. Büyük bir ilgi ile programı takip eden minikler merak ettiklerini de sordu. 
                                  








İHA
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