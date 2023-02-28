Depremzede Çocuklara Okulda Nasıl Yaklaşılması Gerektiğini Uzmanı Anlattı





Kocaeli’de Psikolog Göksu Aymergen, depremden etkilenen ve farklı okullarda eğitimine devam etmek zorunda kalan çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiğini anlattı. Aymergen, “Çocuklar kaygılı, korkulu ve mutsuz hissettikleri için aslında diğer okuldaki öğrencilere bilgi verilmesi gerekiyor. Çocuklara direkt olarak olay anını anlatmaları veya ne istedikleri tam olarak sorulmamalı” dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıcı etkilere sebep olan deprem felaketinin ardından depremzede çocukların eğitimlerine devam edebilmeleri için farklı illere nakilleri gerçekleşti. İzmit Belediyesi psikologlarından Göksu Aymergen de çocuklara yeni okullarında nasıl yaklaşılması ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Öğretmenlere önemli bir rol düştüğünü vurgulayan Psikolog Göksu Aymergen, “Çocuklar kaygılı, korkulu ve mutsuz hissettikleri için aslında diğer okuldaki öğrencilere bilgi verilmesi gerekiyor. Öğretmenlere bu konuda önemli bir rol düşüyor. Hem çocuklara bilgi verme noktasında hem de depremzede olarak nakledilen çocuklara davranış noktasında. Çocuklara direkt olarak olay anını anlatmaları veya ne istedikleri tam olarak sorulmamalı” dedi.

“Güvende hissettirmemiz gerekiyor”

Psikolog Göksu Aymergen, "Aslında izleyerek yaklaşmamız gerekiyor. Onların ihtiyaçlarını fark etmek ve öncelikle güvende hissettirmemiz gerekiyor. Güvelik ihtiyacı karşılandıktan sonra da psikolojik olarak bir ihtiyaçları varsa veya size anlatmak istiyorlarsa yanında olduğunuzu hissettirmek; onları uzmanlara yönlendirmek gerekiyor. Ayrıca sınıf içerisinde gruplaşmalara, akran zorbalıklarına maruz kalmamaları için sınıf arkadaşlarıyla da görüşülebilir. Çocukların günlük rutinine dönmesi önemli. Çocukların günlük rutininde okul çok önemli yer kaplıyor. Okulun aslında hem akranlarla sosyalleşme noktasında hem de aidiyet hissimizi arttırma noktasında çok önemli etkileri var. Hem duyguların paylaşımı hem de eğitime devam edilmesi, günlük hayata tekrar dönerek normalleşme hissini oluşturduğu için okulun iyileştirici bir etkisi bulunur” ifadelerini kullandı.





İHA