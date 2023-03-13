Depremzede Çocuklara Özel Etkinlik

Körfez Ticaret Odası Mustafa Efe Konferans Salonu'nda depremzede çocuklar için atölyeler kuruldu. Aileleri için ise uzman psikologlar tarafından eğitim verildi.





Körfez Ticaret Odası Mustafa Efe Konferans Salonu'nda depremzede çocuklar için atölyeler kuruldu. Aileleri için ise uzman psikologlar tarafından eğitim verildi.

Körfez Ticaret Odası deprem bölgelerinden Körfez'e gelen aileler ve çocuklarına yönelik organizasyon düzenledi. Kadın Çalışma Komisyonu, Genç Çalışma Komisyonu ve Eğitim Komitesi'nin ortak çalışmasıyla yapılan organizasyonda oyun atölyeleri, palyaçolar, çizgi film karakterleri gibi pek çok etkinlik uzman öğretmenler eşliğinde çocuklarla buluştu. Çocuklar uzman öğretmenler eşliğinde eğlenirken, ebeveynleri ise uzman psikologlar tarafından verilen 'deprem yaşamış çocuklara nasıl yaklaşılmalı?' seminerinde süreç ile ilgili bilgi aldı.

"Pek çok çalışma yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz"

Etkinlikte konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, "Yaşadığımız felaketi kelimler ile anlatmak mümkün değil. Oda olarak depremin ilk gününden bu yana hem deprem bölgelerinde hem de ilçemize gelen depremzedelerimiz için pek çok çalışma yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Depremden etkilenen çocuklarımız depremin ilk gününden bu yana üzerinde en hassasiyetle durduğumuz konu oldu. Kadın Çalışma Komisyonu, Genç Girişimciler Çalışma Komisyonu ve eğitim komitemiz harika bir iş birliği ile böylesine anlamlı ve güzel bir organizasyon gerçekleştirdiler. Yaptığımız organizasyon uzmanlık işi ve biz oda olarak eğitim komitemizin özverisiyle bu denli güzel biz organizasyon gerçekleştirdik" dedi.

















İHA