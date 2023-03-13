banner890
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Depremzede Çocuklara Özel Etkinlik

Körfez Ticaret Odası Mustafa Efe Konferans Salonu'nda depremzede çocuklar için atölyeler kuruldu. Aileleri için ise uzman psikologlar tarafından eğitim verildi.

Depremzede Çocuklara Özel Etkinlik

13 Mart 2023 Pazartesi 14:53

                                        
 
Körfez Ticaret Odası Mustafa Efe Konferans Salonu'nda depremzede çocuklar için atölyeler kuruldu. Aileleri için ise uzman psikologlar tarafından eğitim verildi.   
  Körfez Ticaret Odası deprem bölgelerinden Körfez'e gelen aileler ve çocuklarına yönelik organizasyon düzenledi. Kadın Çalışma Komisyonu, Genç Çalışma Komisyonu ve Eğitim Komitesi'nin ortak çalışmasıyla yapılan organizasyonda oyun atölyeleri, palyaçolar, çizgi film karakterleri gibi pek çok etkinlik uzman öğretmenler eşliğinde çocuklarla buluştu. Çocuklar uzman öğretmenler eşliğinde eğlenirken, ebeveynleri ise uzman psikologlar tarafından verilen 'deprem yaşamış çocuklara nasıl yaklaşılmalı?' seminerinde süreç ile ilgili bilgi aldı. 
   
 "Pek çok çalışma yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" 
 Etkinlikte konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, "Yaşadığımız felaketi kelimler ile anlatmak mümkün değil. Oda olarak depremin ilk gününden bu yana hem deprem bölgelerinde hem de ilçemize gelen depremzedelerimiz için pek çok çalışma yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Depremden etkilenen çocuklarımız depremin ilk gününden bu yana üzerinde en hassasiyetle durduğumuz konu oldu. Kadın Çalışma Komisyonu, Genç Girişimciler Çalışma Komisyonu ve eğitim komitemiz harika bir iş birliği ile böylesine anlamlı ve güzel bir organizasyon gerçekleştirdiler. Yaptığımız organizasyon uzmanlık işi ve biz oda olarak eğitim komitemizin özverisiyle bu denli güzel biz organizasyon gerçekleştirdik" dedi. 
 






                                


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kartepe'ye Yeni Sosyal Alan Kartepe'ye Yeni Sosyal Alan
Aynı Sofrada Yüzlerce Depremzedenin Sıcak Yemek İhtiyacını Karşılıyorlar Aynı Sofrada Yüzlerce Depremzedenin Sıcak Yemek...
Babasının Satın Aldığı Kulüpte Profesyonel Oldu, İlk Maçına Çıktı Babasının Satın Aldığı Kulüpte Profesyonel...
İzmit Belediyesi Pazarcık'ta Yaraları Sarmak İçin Çalışıyor İzmit Belediyesi Pazarcık'ta Yaraları Sarmak İçin...
Eve Gelince Annesinin Cansız Bedeniyle Karşılaştı (VİDEOLU HABER) Eve Gelince Annesinin Cansız Bedeniyle Karşılaştı...
Depremzede Kadından Duygu Dolu Sözler (VİDEOLU HABER) Depremzede Kadından Duygu Dolu Sözler (VİDEOLU...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Kartepe'ye Yeni Sosyal Alan
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kartepe Arslanbey Ataşehir Mesire Alanındaki çalışmalarında sona...

Haberi Oku