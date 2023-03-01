Depremzede Çocukların Park Talebi Yerine Getirilecek

Büyük yıkım ve can kayıplarına sebep olan depremlerin ardından Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde görevlendirilmişti. Bölgede çalışmalarına devam eden Başkan Söğüt, çadır kenti ziyareti sırasında depremzede çocukların talebi üzerine, en kısa sürede çocuk parkı yapılması konusunda talimat verdi.

"Yaraların sarılması için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Körfez Belediyesi olarak depremin ilk gününden bu yana yaraların sarılması için bölgede olduklarını belirten Başkan Söğüt, "Dulkadiroğlu ilçesindeki mahallelerimize mobil ekiplerimiz ile günlük seferler düzenleyerek yardımları ulaştırdık. Şimdi de köylerimize yardımlarımızı gönderiyoruz. Bugün de çadır kentimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla sohbet etmek, hal hatır sormak istedik. Depremin yaşandığı ilk günden itibaren Kocaeli Valimiz Seddar Yavuz’un koordinasyonunda bölgede var gücümüzle çalıştık. Yaraların sarılması için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.













İHA