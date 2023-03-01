Depremzede Genç Yeni Test Kitaplarına Kavuştu

- Kahramanmaraş'ta depremde test kitaplarını kaybeden 14 yaşındaki Hürümelek Akar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ten test kitabı istemişti. Körfez’e geldikten sonra ikinci kez deprem bölgesine göreve giden Başkan Söğüt, Akar ailesine yeni test kitaplarını teslim etti.

- Kahramanmaraş'ta depremde test kitaplarını kaybeden 14 yaşındaki Hürümelek Akar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ten test kitabı istemişti. Körfez’e geldikten sonra ikinci kez deprem bölgesine göreve giden Başkan Söğüt, Akar ailesine yeni test kitaplarını teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve birçok ili etkileyen depremler sonrasında Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt afet bölgesine giderek çalışmaları yakından takip etmişti. 14 yaşındaki depremzede Hürümelek Akar, Kahramanmaraş'a görev yapan Başkan Söğüt'ten test kitabı istemişti. Kısa süreliğine Körfez’e dönen Başkan Söğüt, yeniden Kahramanmaraş'a gitti. Başkan Söğüt, Kahramanmaraş’ta Akar ailesinin yanına giderek, yeni aldığı test kitaplarını teslim etti.

İHA