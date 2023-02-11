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Depremzede Kardeşlerimizi Misafir Etmeye Hazırız

MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN…! DERNEĞİMİZİ SAHRA OTELE ÇEVİRDİK…! DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZİ MİSAFİR ETMEK İÇİN HAZIRIZ…!

Depremzede Kardeşlerimizi Misafir Etmeye Hazırız

11 Şubat 2023 Cumartesi 19:54

Körfez Trabzon Köprübaşı Arpalı Köyü Derneği, Derneği SAHRA OTELE ÇEVİRDİ…!

Dernek başkanı Rasim KIRVELi şu açıklamalara yer verdi: ‘’ Bizler 1999 yılı 17 Ağustos depremini yaşayanlar olarak, 6 Şubat 2023 te 04.17 de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli  10 ili etkileyen depremde depremzede kardeşlerimizi en iyi anlayanlardanız. Bizler Körfez Trabzon Köprübaşı Arpalı Derneği üyeleri olarak derneğimizi, depremzede vatandaşlarımız için sahra otele çevirerek, kalacak yeri olmayan kardeşlerimizi misafir etmeye hazırız. Devletimizin maddi ve manevi yanındayız. Elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Derneğimizin adresi,  Kocaeli Körfez ilçesi Güney Mahallesi , Fetih Cd. No:50/A, 41780 Körfez/Kocaeli ’’ Dedi.




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