Depremzede Kardeşlerimizi Misafir Etmeye Hazırız

Körfez Trabzon Köprübaşı Arpalı Köyü Derneği, Derneği SAHRA OTELE ÇEVİRDİ…!

Dernek başkanı Rasim KIRVELi şu açıklamalara yer verdi: ‘’ Bizler 1999 yılı 17 Ağustos depremini yaşayanlar olarak, 6 Şubat 2023 te 04.17 de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde depremzede kardeşlerimizi en iyi anlayanlardanız. Bizler Körfez Trabzon Köprübaşı Arpalı Derneği üyeleri olarak derneğimizi, depremzede vatandaşlarımız için sahra otele çevirerek, kalacak yeri olmayan kardeşlerimizi misafir etmeye hazırız. Devletimizin maddi ve manevi yanındayız. Elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Derneğimizin adresi, Kocaeli Körfez ilçesi Güney Mahallesi , Fetih Cd. No:50/A, 41780 Körfez/Kocaeli ’’ Dedi.









