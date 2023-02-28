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Depremzede Öğrenciler İçin Kollar Sıvandı

Deprem bölgesinden İzmit’e göç etmek zorunda kalan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için İzmit Belediyesi, okul ve yurt müdürleriyle fikir alışverişinde bulundu.

Depremzede Öğrenciler İçin Kollar Sıvandı

28 Şubat 2023 Salı 11:51

                                      
  6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Deprem bölgesinden ülkenin dört bir yanına olduğu gibi İzmit’e de göç etmek zorunda kalan depremzedeler için İzmit Belediyesi kolları sıvadı. Depremzedelerin her türlü ihtiyacına cevap vermeye çalışan ekipler, öğrenciler için de çalışmalarına başladı. İzmit Belediyesi ekipleri, Kocaeli’de eğitim gören depremzede öğrencilerin okullarını ve konakladıkları yurtları ziyaret etti. Deprem sebebiyle eğitimlerini burada tamamlamak zorunda kalan öğrencilerin kendilerine emanet olduğunu belirten İzmit Belediyesi yetkilileri, “İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet, depremin ilk anından itibaren her alanda, her anlamda belediye hizmet ve imkanlarını seferber etti. Kendisi bir yandan bölgedeki çalışmaları yerinden takip ederken, diğer yandan da şehrimize gelen vatandaşlarımız için yapılabilecekleri takip etmektedir. Bir yandan vatandaşlarımıza gıda ve kıyafet desteklerimiz devam ederken, diğer yandan da bölgeden gelen çocuklarımızın eğitimlerine en uygun şartlarda devam edebilmeleri için kollarımızı sıvadık. Başkanımızın talimatlarıyla bölgeden gelen çocuklarımızın eğitim gördükleri okullara ziyaretlerde bulunarak okul müdürleriyle bir araya geldik. Okul müdürlerimizin de bilgilendirmeleri ve yönlendirmeleriyle çocuklarımız için çalışmalarımıza başladık. Amacımız biraz da olsa acılarını hafifletmek ve en hızlı şekilde şehrimize ve okullarına adapte olmalarını sağlamaktır” ifadelerini kullandı. 
 

                                 


İHA
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