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Depremzede Vatandaşlara Mobil Hizmet Noktasında EYT Hizmeti (VİDEOLU HABER)

Adıyaman’da depremzedeler EYT’den faydalanmak için kurulan mobil hizmet noktalarına akın etti.

Depremzede Vatandaşlara Mobil Hizmet Noktasında EYT Hizmeti (VİDEOLU HABER)

03 Mart 2023 Cuma 17:30

 
 
  Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazetede yayımlandı. 
  Kararın yayımlanmasının ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi deprem bölgesi Adıyaman’da da insanlar Sosyal Güvenlik Kurumu’na akın etti. Adıyaman SGK İl Müdürlüğü binasının ağı hasarlı olması nedeniyle vatandaşa hizmet mobil hizmet noktasından verilmeye çalışıldı. 
  Müdür bahçesine kurulan mobil hizmet araçları ve çadırlarda vatandaşların talepleri yerine getirilerek hizmet verilmeye çalışıldı. 
  Depremin ağır izlerini yaşayan Adıyaman’da EYT’den faydalanacak kişiler, bilgi almak ve işlemlerini başlatmak için mobil hizmet noktalarından faydalandı. 
  Sosyal Güvenlik Kurumu Adıyaman İl Müdürü Fuat Tekin,  deprem sonrası ilk haftadan sonra işlemcileri devreye sokarak vatandaşa mobil noktada hizmet vermeye devam ettiklerini belirterek, “Hem mobil araçlarda hem de çadırlarda mobil hizmet noktaları oluşturduk. Diğer taraftan merkez müdürlüklerimizde personel görevlendirerek hizmeti yürütmeye çalışıyoruz. Bu günden itibaren EYT ile ilgili düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. EYT ile ilgili vatandaşlarımız yoğun olarak buraya geliyor.  Kendilerini hem bilgilendiriyoruz hem de taleplerini alıyoruz” dedi. 
  EYT’den faydalanan depremzede vatandaşlar ise, emekli olmak için işlemlerini yaptırmak istediklerini söyledi. 
                           








İHA
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