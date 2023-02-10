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Depremzedeler için çalışan Ganalı David: "Yakın dostum enkaz altında kalmış gibi hissettim"

Kocaeli'de yaşayan bazı Ganalılar, depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında getirilen malzemeleri paketleyerek çalışmalara destek veriyor. Ganalı David Effah, "Enkaz altında kalan kişileri gördüğümde çok üzüldüm. Yakın dostum enkaz altında kalmış gibi hissettim. Yardım etmek için geldim" dedi.

Depremzedeler için çalışan Ganalı David:

10 Şubat 2023 Cuma 22:24

  Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kocaeli'de başlatılan yardım kampanyası devam ediyor. Depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan kampanyaya 7'den 70'e herkes katılıyor. Kocaeli'de yaşayan bazı Ganalılar da Ayni Yardım Kabul Merkezi'nde yardım malzemelerini paketliyor.  
  Depremzedeler için elinden geldiğince çalıştığını söyleyen Ganalı David Effah, "Çok acı bir durum. Enkaz altında kalan kişileri gördüğümde çok üzüldüm. Yakın dostum enkaz altında kalmış gibi hissettim. Yardım etmek için geldim. Eşyaları kolileyip araca yüklüyorum. Ganalı Hatay sporcusu dünden beri bulunamıyor, muhtemelen enkaz altında. Ganalılar çok merak ediyor. ‘Nasılsınız?’ diye sürekli soruyorlar. Türkler çok yardımsever, herkes yardımcı olmaya çalışıyor. İşte bu kardeşliktir" dedi.  


İHA
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