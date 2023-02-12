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Depremzedeler için elleriyle diktiler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarında (KO-MEK) eğitim alan kursiyerler, depremzedeler için kışlık kıyafet dikti.

Depremzedeler için elleriyle diktiler

12 Şubat 2023 Pazar 12:38

  KO-MEK kursiyerleri, temel insani ihtiyaçlardan oluşan battaniye, kışlık kıyafetler, yağmurluk, hijyen seti, bebek bezi, ısıtıcı, yorgan ve yastıktan olmak üzere toplamda 584 koli toplayarak deprem bölgesine gönderdi. Toplanan yardımların bir kısmı kursiyerlerin kendi imkanlarıyla alınırken, bir kısmı da dikim merkezlerinde kursiyerler tarafından dikildi. KO-MEK kursiyerleri ve yöneticilerinin özverili çalışmaları sonrasında dikilen kışlık kıyafetler, çocuk kışlık takımları, yorgan ve yastıkların yanı sıra çarşaf takımları yine kursiyerler tarafından özenle ütülenerek paketlendikten sonra kolilere dolduruldu. Kurs merkezlerinde dikimi biten ve paketlenen yardımlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve AFAD iş birliği ile depremzedelere ulaştırılmak üzere gönderildi. 


İHA
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