Depremzedeler için kan verdiler

Darıca Belediyesi ile Kızılay’ın ortaklığında başlatılan kan bağışı kampanyasına vatandaşlar da ilgi gösterdi. Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde kurulan Kızılay kan bağışı noktasında kan vermek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da depremzedeler için kan bağışında bulundu.

Darıca Belediyesi, depremzedeler için gıda kolisi ve kışlık giyecek kampanyası da düzenledi. Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde toplanan ürünler titizlikle tırlara yüklendi. 11 tır dualar eşliğinde deprem bölgesine uğurlandı.

"11 tırı AFAD koordinesinde deprem bölgesine uğurladık"

Darıca’nın güzel bir dayanışma örneği sergilediğini belirten ve vatandaşlara yardımları için teşekkür eden Muzaffer Bıyık, "Depremin ilk anından itibaren hızlı bir şekilde organize olarak depremden zarar gören vatandaşlarımız için çalışmaya başladık. Şu ana kadar 11 tırı AFAD koordinesinde deprem bölgesine uğurladık. Toplanan yardımlarla yeni tırları da ulaştıracağız. Daha önce iş makinelerimizi ve personellerimizi de gönderdik. Üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.

İHA