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DEPREMZEDELER İÇİN YARDIM KAMPANYASI

GEBZE KAYMAKAMI CANLI YAYINDA GAZETECİ İSMAİL KAHRAMANIN SORULARINI YANITLADI.

DEPREMZEDELER İÇİN YARDIM KAMPANYASI

07 Şubat 2023 Salı 13:56

Gebze kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit www.gebzegazetesi.com  canlı yayın haberinde Gebze de bulunan tüm kurum ve kuruluşları depremzedelere yardım yapmaya çağırdı.
www.gebzegazetesi.com okurları İle www.devrialem.tv izleyicilerinin AFAD ın yardım kampanyasına destek olmalarını istiyoruz
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