DEPREMZEDELER İÇİN YARDIM KAMPANYASI

DEPREMZEDELER İÇİN YARDIM KAMPANYASIGEBZE KAYMAKAMI CANLI YAYINDA GAZETECİ İSMAİL KAHRAMANIN SORULARINI YANITLADI. 07 Şubat 2023 Salı 13:56 https://fb.watch/ixK0FTD6em/?mibextid=qC1gEa Gebze kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit www.gebzegazetesi.com canlı yayın haberinde Gebze de bulunan tüm kurum ve kuruluşları depremzedelere yardım yapmaya çağırdı. www.gebzegazetesi.com okurları İle www.devrialem.tv izleyicilerinin AFAD ın yardım kampanyasına destek olmalarını istiyoruz Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş