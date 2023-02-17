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Depremzedelere abonelik kolaylığı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSU’nun aldığı kararla şehirde depremzedelerin kullanımına tahsis edilecek meskenlerde afetzede belgesi alanlara geçici abonelik açılabilecek. Ayrıca afetzedelere sosyal destek tarifesi çerçevesinde yüzde 50 indirim uygulanacak.

Depremzedelere abonelik kolaylığı

17 Şubat 2023 Cuma 13:42

 Kahramanmaraş’ta yaşanan iki büyük depremin ardından harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 10 ili etkileyen afetin ardından bölgede yaraların sarılması için seferber oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’ın Hatay’ın Defne ilçesinde görevlendirilmesinin ardından arama kurtarma başta olmak üzere bölgede sıcak yemek dağıtımı, çadır kent ve sahra hastanesi kurulumu çalışmalarını başlattı. Büyükşehir’in bağlı kuruluşu İSU'da deprem bölgesinde çok sayıda araç, ekipman, iş makinası ve personelle sağlıklı içme suyu temini ve alt yapı çalışmalarına devam ediyor. Afet bölgesinden ilimize gelen depremzedeler için önemli bir karar alan İSU Yönetim Kurulu, bu çerçevede açılacak geçici aboneliklerin sosyal destek tarifesi çerçevesine alınacağını açıkladı. 
 
  Kocaeli’de ikamet edecek afetzedeler için düzenleme 
 AFAD aracılığıyla deprem bölgesinden ayrılmak isteyen aileler için Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki başta kamu kurum ve kuruluşlarına ait olmak üzere geçici barınma yerlerine nakiller başladı. Bu çerçevede Kocaeli’ye gelen depremzedeler kamu kurum ve kuruluşlarının barınma merkezlerinin yanı sıra büyükşehire ait kamplarda misafir ediliyor. İSU Yönetim Kurulu da bu gelişmelerin ardından deprem bölgesinde ikamet etmekte olduğu halde, şehre geçici olarak barınmak üzere gelen depremzedelerin ikamet edecekleri meskenlerde açılacak geçici aboneliklerde birtakım düzenlemeler yapılmasının uygun olacağı kararını aldı. 
 
  Afetzede belgesiyle başvurular yapılacak 
 Şehre gelen depremzedelerden; geçici ikamet edeceği ilçedeki kaymakamlığa kayıt yaptırmış olup afetzede olduğuna ilişkin belge düzenlemesi gerekiyor. Belgenin İSU’ya ibraz edilmesiyle kendilerine tanınan haklardan faydalanılabiliyor. Devir abonelikler için; DASK istenilmemesi, teminat, sayaç açma - kapama, sayaç sökme takma bedelleri alınmayacak. Bu çerçevede açılacak geçici abonelikler, sosyal destek tarifesi çerçevesine alınarak bu tarifeden yararlandırılacak. Afetzedelere açılacak geçici abonelikler; kazanılmış hak teşkil etmeyecek, herhangi bir sebeple 3. kişilere devredilemeyecek ve uygulama 31 Aralık 2023’e kadar devam edecek. 
  



İHA
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