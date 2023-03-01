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Depremzedelere Ev Olan Tren Garı: Burada Para Geçmiyor (VİDEOLU HABER)

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem sonrasında vatandaşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sunduğu destekle TCDD Taşımacılık AŞ'nin vagonlarında misafir ediliyor.

Depremzedelere Ev Olan Tren Garı: Burada Para Geçmiyor (VİDEOLU HABER)

01 Mart 2023 Çarşamba 09:46

                                          
   
  Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem sonrasında vatandaşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sunduğu destekle TCDD Taşımacılık AŞ'nin vagonlarında misafir ediliyor. Osmaniye Tren Garı'na gelen çok sayıda depremzedeye sıcak barınak, yemek, banyo, çamaşır yıkama, kesintisiz enerji ve psikolojik destek imkanı sağlanıyor. 
  Kendisi de bir depremzede olan TCDD Taşımacılık AŞ Osmaniye Yolcu Hizmetleri Şefi Doğan Yolcu, “6 Şubat gününden beri bölge müdürlüğümün, başkanlığımın ve genel müdürlüğümün bütün vermiş olduğu görev sonucu 7/24 depremzede insanlarımızla beraber çalışmaktayız. Burada ilk günden bu yana tamamen devlet tarafından, kurumumuz tarafından her türlü ihtiyaç giderilmektedir. Çocuklarımızın, yaşlılarımızın ihtiyaçlarını gidermek için kalben bu ihtiyaçları karşılamak için çalışıyoruz. Bekleme salonumuzda tamamen tüm ihtiyaçlar giderilmektedir. Günlük de 2 bin 500 kişiye yemek verilmekte, ısınması trenlerimizin içerisinde 28 derece olup battaniyeye bile gerek duyulmamaktadır. Su ihtiyacından, sağlık ihtiyaçlarına kadar tamamı giderilmeye çalışılıyor. TCDD taşımacılık AŞ 6 bölge müdürlüğümüz, daire başkanımız ve genel müdürlüğümüz her istediğimizi, her ihtiyacımızı kara yoluyla Adana'dan buraya 1 buçuk saat içerisinde bize yetiştirmekte, gerekli yardımları da halkımıza, depremzedelerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Burada kocaman bir Türkiye mutfağı, marketi, burada para geçmiyor sadece kalben çalışan insanların yüreğiyle ödenen vefa borcudur” dedi. 
                             







İHA
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