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Depremzedelere Yardım

Kocaeli Valiliğince İzmir depremzedeleri için düzenlenen yardım kampanyası çerçevesinde, ilçemizde, Çayırova Kaymakamlığı koordinesinde depremzedelerin yaralarını sarmak, temel ihtiyaçlarını gidermek, onlara bu zor günlerinde destek olmak amacıyla yardım kampanyası düzenlendi.

Depremzedelere Yardım

06 Kasım 2020 Cuma 09:46

  Çayırova İlçesinde yapılan bağış kampanyasına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Çayırova’ daki okullardan öğretmen, veli ve öğrencilerin destekleri ile toplanan gıda kolisi ve battaniye yardım malzemesi; Çayırova Kaymakamı Hasan GÖZEN, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi TUNÇ ve okul müdürlerinin katılımı ile depremzedelere ulaştırılmak üzere, Çayırova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na teslim edildi. Öğrencilerimiz depremde büyük çaba sarfeden kurtarma ekiplerine teşekkür içerikli mektupları yazarak kolilere yardım malzemesi ile birlikte sevgilerini de eklediler. Aileleri ile birlikte okulları aracığıyla yardım kampanyasına katılan öğrenciler, ayrıca, kurtarılmaları ile tüm Türkiye’yi sevince boğan, Elif ve Ayda bebeğe de mektup yazarak kurtarılmalarından duydukları sevinci ve geçmiş olsun dileklerini ilettiler. 

Öğrencilerin yazığı mektuplar, hazırlanan yardım kolileri ile birlikte İzmir’e ulaştırılmak üzere teslim edildi.  

Bu zor günlerin kısa sürede geçmesini ve depremden etkilenen kişilerin kısa sürede toparlanmasını temenni ediyoruz. Depremde vefat edenlere Allahtan rahmet yaralılara da acil şifalar diliyoruz. 

Kocaeli Valiliğince başlatılan ve ilçemizde Çayırova Kaymakamlığı koordinesinde gerçekleştirilen yardım kampanyası için, Sayın Valimize ve Sayın Kaymakamımıza, okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyor, Allah’tan, Milletimizin ve ülkemizin tekrar bir afetle sınanmamasını diliyoruz. 








 

 

 

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