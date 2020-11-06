Depremzedelere Yardım

Çayırova İlçesinde yapılan bağış kampanyasına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Çayırova’ daki okullardan öğretmen, veli ve öğrencilerin destekleri ile toplanan gıda kolisi ve battaniye yardım malzemesi; Çayırova Kaymakamı Hasan GÖZEN, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi TUNÇ ve okul müdürlerinin katılımı ile depremzedelere ulaştırılmak üzere, Çayırova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na teslim edildi. Öğrencilerimiz depremde büyük çaba sarfeden kurtarma ekiplerine teşekkür içerikli mektupları yazarak kolilere yardım malzemesi ile birlikte sevgilerini de eklediler. Aileleri ile birlikte okulları aracığıyla yardım kampanyasına katılan öğrenciler, ayrıca, kurtarılmaları ile tüm Türkiye’yi sevince boğan, Elif ve Ayda bebeğe de mektup yazarak kurtarılmalarından duydukları sevinci ve geçmiş olsun dileklerini ilettiler.