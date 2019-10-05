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Derbent yollarına bakım ve onarım

Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesi Derbent mahallesinde yapılan altyapı çalışmaları sonrasında yollara bakım ve onarım gerçekleştirdi.

Derbent yollarına bakım ve onarım

05 Ekim 2019 Cumartesi 09:42

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kartepe ilçesi Derbent Mahallesinde altyapı çalışmaları nedeni ile bozulan sokakların bakım ve onarımı yapıldı. Çalışmalarda 400 ton asfalt malzeme kullanıldı.

 

MAHALLE İÇERİSİNDE YOL ONARIM YAPILDI


Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı il genelinde altyapı ve diğer nedenlerden dolayı bozulan yolların bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız bir şekilde yapıyor. İSU’nun Kartepe Derbent Mahallesi sokaklarında yağmursuyu hattı inşa etti. Gerçekleştirilen yağmursuyu altyapı çalışmaları sonrasında Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, bozulan sokakların bakım ve onarımını yaptı.

 

SU BİRİKİNTİLERİNE KARŞI YAĞMURSUYU HATTI İNŞA EDİLDİ


Kış turizminin yapıldığı Kartepe eteklerinden gelen sular ve yaşanan aşırı yağışlar, Derbent bölgesinde su baskınlarına neden oluyordu. Büyükşehir Belediyesi İSU ekipleri de Derbent mahallesinin birçok noktasında yağmursuyu altyapı çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında mahallenin sokaklarına 570 metre uzunluğunda yağmursuyu hattı inşa etti.

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