Dere Islahı Ve Altyapı Çalışmaları Başladı

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Gebze ilçesine bağlı İnönü ile Ovacık Mahallelerinde bulunan derelerin ıslahı ile kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı çalışmalarına başladı.

2021 yılında Gebze ilçesi genelinde birçok bölgesinde altyapı ve üstyapı yatırımı yapacak olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, belirlediği yatırım program çerçevesinde hazırladığı projelerin çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hazırlanan “Başiskele ve Gebze İlçeleri Dere Islahı, Kanalizasyon, Yağmursuyu ve İçme suyu İnşaatı” projesinin ihalesi yapıldı. Süreci tamamlanan ihale kapsamında; Gebze İlçesine bağlı İnönü ile Ovacık Mahallelerinde dere ıslahları ile kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı çalışmalarına başlanıldı.

İNÖNÜ MAHALLESİ’NDE DERE ISLAHI

İnönü Mahallesi’nde bulunan ve yerleşim alanı içerisinde kalan derenin ıslahı için kazı çalışmalarının ardından betonarme çalışmaları yürütülüyor. Toplam 687 metre uzunluğunda ıslah çalışması yapılacak derenin yol altında kalan kısmında kapalı menfez yapılacak. Islah edilen dere geçtiğimiz yıllarda ıslahı yapılan Çamaşır Deresine bağlantısı sağlanacak. Bu dere ıslahı kapsamında ayrıca çeşitli çaplarda koruge ve betonarme boru kullanılarak 715 metre uzunluğunda kanalizasyon ile 1300 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı imalatı da gerçekleştirilecek.

OVACIK MAHALLESİNDE DERE ISLAHI

Proje kapsamında ayrıca; Ovacık Mahallesi’nde bulunan Köy Deresi’nde ıslah çalışması da gerçekleştirilecek. Derenin düzenli akışının sağlanması ve yerleşim alanları ile insan sağlığını tehdit oluşturmaması için 810 metre uzunluğunda ıslah çalışması yapılacak. Bunun yanı sıra 815 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatı da gerçekleştirilecek.

TEHDİT OLUŞTURMAYACAK

Gebze ilçesinde yapılacak dere ıslahı ile altyapı çalışmalarının bu yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.. Yapılacak ıslah çalışmaları ile derelerin düzenli akışı sağlanacak, derelere akan atık suların önüne geçilecek, bölgenin yüzey suları toplanarak derelere bağlantısı sağlanacak. Yapılacak imalat çalışmaları, 9 milyon liraya mal olacak.











