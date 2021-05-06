Dere Islahı Ve Altyapı Çalışmaları Başladı

İNÖNÜ MAHALLESİ’NDE DERE ISLAHI
İnönü Mahallesi’nde bulunan ve yerleşim alanı içerisinde kalan derenin ıslahı için kazı çalışmalarının ardından betonarme çalışmaları yürütülüyor. Toplam 687 metre uzunluğunda ıslah çalışması yapılacak derenin yol altında kalan kısmında kapalı menfez yapılacak. Islah edilen dere geçtiğimiz yıllarda ıslahı yapılan Çamaşır Deresine bağlantısı sağlanacak. Bu dere ıslahı kapsamında ayrıca çeşitli çaplarda koruge ve betonarme boru kullanılarak 715 metre uzunluğunda kanalizasyon ile 1300 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı imalatı da gerçekleştirilecek.
OVACIK MAHALLESİNDE DERE ISLAHI
Proje kapsamında ayrıca; Ovacık Mahallesi’nde bulunan Köy Deresi’nde ıslah çalışması da gerçekleştirilecek. Derenin düzenli akışının sağlanması ve yerleşim alanları ile insan sağlığını tehdit oluşturmaması için 810 metre uzunluğunda ıslah çalışması yapılacak. Bunun yanı sıra 815 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatı da gerçekleştirilecek.
TEHDİT OLUŞTURMAYACAK
Gebze ilçesinde yapılacak dere ıslahı ile altyapı çalışmalarının bu yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.. Yapılacak ıslah çalışmaları ile derelerin düzenli akışı sağlanacak, derelere akan atık suların önüne geçilecek, bölgenin yüzey suları toplanarak derelere bağlantısı sağlanacak. Yapılacak imalat çalışmaları, 9 milyon liraya mal olacak.