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Dereyi kirleten fabrikaya 177 bin lira ceza kesildi

Kartepe'de dereyi kirlettiği belirlenen fabrikaya 177 bin lira ceza kesildi.

Dereyi kirleten fabrikaya 177 bin lira ceza kesildi

15 Eylül 2020 Salı 17:31

Kartepe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Eşme Mahallesi mevkisinde koku şikayetleri üzerine Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.İnceleme ve denetimler sonucu koku ve çevre kirliliğine neden olan kuruluşları tespit eden ekipler, durumu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirdi.Eşme Deresi'nin gıda fabrikası tarafından kirletildiğini teyit eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, fabrikaya 177 bin 10 lira para cezası kesti.

"Çevre bizlere emanettir, çocuklarımızın geleceğidir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, çevre kirliliğiyle mücadele çalışması yürüttüklerini belirterek, "Çevre bizlere emanettir, çocuklarımızın geleceğidir. Herkes çevreye hassasiyet göstermeli. Sanayi kuruluşlarımız da üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirerek, evlatlarımızın geleceğine sahip çıkmalı. Hemşehrilerimizin içi rahat olsun, kontrol ve denetimlerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.





AA
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