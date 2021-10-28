Derince 17 Ağustos Caddesi Asfaltlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince 17 Ağustos Caddesi’nde asfalt serimi yapılıyor. Zemin iyileştirmesi ve yol genişletme çalışması yapılan 17 Ağustos Caddesi, toplu taşıma araçları tarafından da kullanılan bir cadde. İSU tarafından yapılan altyapı çalışmalarının ardından üst yapı çalışmasına başlandı.

KÖY YOLLARINDA ÜST YAPI ÇALIŞMALARI

Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince’de üstyapı çalışmaları kapsamında Tahtalı Köyü Koçoğlu mevki ile Tekler mevki arası ulaşımın sağlandığı 3 bin 950 metre uzunluktaki yolda sati kaplama, soğuk asfalt serimi çalışmaları devam ediyor. Çavuşlu Köyüne bağlı Çal mevki ile Tahtalı Köyüne bağlı Turaş mevki arasındaki altyapı çalışmalarının ardından 4 kilometrelik yolda, dolgu çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, alt temel, pilent miks temel ve asfalt serim çalışmalarına da yaparak yol konforu ve güvenliği sağlayacak.

ERTUĞRUL GAZİ BULVARINDA ASFALTLAMA

Derince’ye bağlı Terziler ve Kandıra’ya bağlı Çakmaklar köyleri arasında ulaşımın sağlandığı 3 kilometre uzunluktaki yolun Terziler Köyü kısmındaki 800 metresi Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu. Önümüzdeki günlerde genişletme çalışmaları yapılan Ertuğrul Gazi Bulvarının 250 metrelik kısmında da asfaltlama çalışması yapılması planlanıyor.



















