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Derince Belediyesi Afet Bölgesinde Çalışmalarını Sürdürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Derince Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Hatay’ın Defne ilçesinde görevlerini sürdürüyor.

Derince Belediyesi Afet Bölgesinde Çalışmalarını Sürdürüyor

27 Şubat 2023 Pazartesi 16:01

 KOCAELİ (İHA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Derince Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Hatay’ın Defne ilçesinde görevlerini sürdürüyor.
Asrın en büyük felaketleri arasında gösterilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, bölgede yaralar sarılıyor. 11 ili derinden etkileyen ve 44 bini aşkın vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerin ardından Derince Belediyesi ekipleri de bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Depremin hemen ardından Hatay Defne merkezli deprem bölgesinde 35 kişilik ekip, iş makineleri ve Aşevi hizmeti ile depremzedelerin yanında olan Derince Belediyesi bölgede çalışmalarını temizlik hizmetleri noktasında sürdürüyor. Temizlik araçları ve personeliyle birlikte bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler, temizlik noktasında aksaklık yaşanmaması için hassasiyetle görev yapıyor.

İHA
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