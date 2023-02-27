Derince Sağlıklı Yaşam Parkında Sona Yaklaşıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 45 dönümlük alanda yapılan Derince Sağlıklı Yaşam Parkı’nda sona yaklaşıldı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde arkasında kalan eski askeri hastane alanına yapılan parkta duyusal terapi alanları, çocuklar için sokak fitness alanı, çocuk macera parkı, bilişsel zekayı destekleyen duyusal oyun sahası ve pek çok ilgi çeken alan yer alıyor. Parkın çevre duvar imalatı tamamlandı.

SAHALAR TAMAM

Sağlıklı Yaşam Parkı içerisinde yer alan tenis sahası, basket sahası ve futbol sahasının çelik imalatları yapıldı. Sahaların etrafı tel örgülerle kapatıldı. Futbol sahasının suni çim halısı serildi. Meydan çevresindeki 3 basamaklı amfi beton imalatı ve traverten kaplaması yapıldı.

YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLU

Sağlıklı yaşam parkını çevreleyen bisiklet yolu imalatı ekiplerce tamamlandı. Bisiklet yolu çizgileri çizilecek. Parkı çevreleyen solüsyonlu yürüyüş yolu imalatına başlandı. Park içerisindeki ara yürüyüş yollarının granit ve bazalt küptaş imalatları %90 oranında tamamlandı. Parkta çim serimi devam ediyor. Parkın yeşillendirilmesi kapsamında 520 adet büyük ağaç dikimi yapıldı.

SKATE PARK MONTAJI BİTTİ

1100 metrekare çocuk oyun alanı, 550 metrekare fitnes alanları ve duyusal alanların betonları atıldı. Çevre sınırlarına metal ayraç imalatı yapıldı. Proje içerisinde yer alan skate park alanı modüllerin montajı tamamlandı.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI

Parkın yağmur suyu ve atık su alt yapı imalatları tamamlandı. Elektrik direklerinin montajı büyük oranda tamamlandı. Proje kapsamındaki 4 adet giriş kapısının çelik montajları tamamlandı, iki adet kapının kompozit imalatı yapıldı.

3 YENİ YOL

Diğer yandan Sağlıklı Yaşam Parkı’na ulaşımın sağlanacağı 1.200 metre uzunlukta 3 adet yol yapılıyor. Çavdar Caddesi ile Medya Caddesi’ne bağlanan kısımda 2 adet yeni imar yolu açılırken, mevcutta bulunan Medya Caddesi’nin de 8 metre olan genişliği 20 metreye çıkarıldı. Sağlıklı Yaşam Parkı içerisinde 14 bin metrekarelik açık otopark ve yol üzerinde de paralel parklanmalar yapılacak.















