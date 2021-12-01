GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Derince Tahtalı Ve Çavuşlu Arasında Üst Yapı Yenilemesi

Büyükşehir, Derince’nin Tahtalı ve Çavuşlu mahalleleri arasındaki 4 km’lik yolda üstyapı yenileme çalışmaları yapıyor

Derince Tahtalı Ve Çavuşlu Arasında Üst Yapı Yenilemesi

01 Aralık 2021 Çarşamba 10:11


 

Kocaeli genelindeki yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezlerinin yanı sıra köy yollarının da konforlu ve güvenli olması için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Derince Tahtalı Mahallesi Turaç mevki ile Çavuşlu Mahallesi Çal mevki bağlantı yolunda terasman çalışması ve yol güvenliği için yol genişletme çalışmasıyla yol kenarına toprak kaymasını engellemek için taş duvar imalatı yapımı çalışmalarına devam ediyor.

 

200 METRE UZUNLUKTA TAŞ DUVAR

Derince Tahtalı ve Çavuşlu mahalleleri arasında ulaşımın sağlandığı 4 kilometre uzunluktaki yolda üstyapı yenileniyor. Yolda bazı kısımlarda, 200 metre uzunlukta taş duvar imalatları yapılıyor. Yolda oluşabilecek toprak kaymasını engelleyerek yol güvenliği sağlanması için yapılan taş duvar imalatlarının yanı sıra 4 kilometre uzunluktaki yolda üstyapı yenileme çalışmaları da sürdürülüyor.

 









Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dilovası Katlı Otoparkında Yoğun İmalat Dilovası Katlı Otoparkında Yoğun İmalat
Kocaeli Fuarı’nda İlk Yıkım Kocaeli Fuarı’nda İlk Yıkım
Karla Mücadele Ekipleri Teyakkuzda Karla Mücadele Ekipleri Teyakkuzda
Sanayi Kenti Kocaeli̇de Tarıma da Önem Veriliyor Sanayi Kenti Kocaeli̇de Tarıma da Önem Veriliyor
Kocaeli'de şiddetli rüzgar ve fırtınada 2 kişi öldü, 287 olaya müdahale edildi Kocaeli'de şiddetli rüzgar ve fırtınada 2 kişi...
Kocaeli ve Bolu'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu Kocaeli ve Bolu'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Dilovası Katlı Otoparkında Yoğun İmalat
Dilovası’nda hem katlı otopark hem de kapalı pazar yeri ihtiyacını karşılayacak projede Büyükşehir...

Haberi Oku