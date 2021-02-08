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Derince Tüneli Temizlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Derince Tüneli’nde özel ekiple temizlik çalışması yaptı.

Derince Tüneli Temizlendi

08 Şubat 2021 Pazartesi 15:43

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çeviriyor. Bu kapsamda D-100 Karayolu Derince Tüneli Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince temizlendi.

 

HAFTA SONU TEMİZLİK

Kocaeli genelinde bulunan tünellerde temizlik çalışmaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştiriliyor. Ekipler tünellerde araçların geçişlerinde egzoz dumanlarından oluşan ve lastiklerle beraber gelen kirliliği temizlemek için hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi. Araç trafiğinin az olduğu hafta sonu kısıtlamasında tünel çift taraflı araç trafiğine kapatıldı.

 

YOLLAR VE DUVARLAR TEMİZLENDİ

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tünel temizliği için özel ekip kurdu. 2 arazöz, 2 süpürge aracı, 1 sepetli vinçle birlikte 10 personel tünel içerisinde temizlik yaptı. Ekipler tünellerde araçların geçişlerinde egzoz dumanlarından oluşan ve lastiklerle beraber gelen kirlenen yol ve duvarlarının temizliğini yaptı.

 








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