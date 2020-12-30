Derince Tüneli’nin Jeneratörü Değiştirildi

Trafiğin hızlı ve güvenli bir şekilde akması için çalışmalar yapan Büyükşehir, Derince Tüneli’nde elektrik kesildiğinde devreye giren jeneratörü yeniledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaptığı çalışmalarla trafik akış ve güvenliğini maksimum seviyeye çıkarıyor. Ulaşım yatırımları devam eden Büyükşehir, bir yandan da tamamlanan projelerde güvenli ulaşımın sağlanması için gerekli tedbirleri alıyor.

250 KVA GÜCÜNDE

Büyükşehir Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma kapsamında Derince Tünelindeki Jeneratör yenilendi. 250 Kva gücünde yeni jeneratör montajı ve elektik kablo bağlantıları tamamlanırken eski jeneratörün demontaji da yapıldı. Elektrik kesildiğinde otomatik olarak devreye giren jeneratör tünel içerisindeki aydınlatmanın yanmasını sağlıyor.

TÜNELLER TEMİZLENİYOR

Diğer yandan Büyükşehir, trafik güvenliğinin sağlanması için Kocaeli genelinde bulunan tünellerde temizlik çalışması gerçekleştirmeye devam ediyor. Ekipler tünellerde araçların geçişlerinde egzoz dumanlarından oluşan ve lastiklerle beraber gelen kirliliğin önüne geçiyor. Temizlik çalışmaları uzman ekipler tarafından yapılırken hem tünel yolları hem de duvarlarının temizliğini sağlıyor.













