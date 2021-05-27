Derince’de Kamuran Caddesi Modern Üstyapıya Kavuştu





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Derince ilçesinde altyapısı tamamlanan sokak ve caddelerde üstyapı çalışmaları yapıyor. Çınarlı mahallesi Kamuran Caddesi de altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte boydan boya asfaltlandı.

MODERN ÜSTYAPI

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Derince ilçesi genelinde gerçekleştirdiği altyapı yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Altyapısı tamamlanan cadde ve sokakların üstyapı çalışmaları da eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Asfalt, asfalt yama, parke ve bordür çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklar modern yaşam alanlarına dönüyor.

1250 TON ASFALT SERİMİ YAPILDI

Çınarlı Mahallesi Basın sitesi ve kırsal mahallere geçiş güzergahı üzerinde bulunan Kamuran Caddesi’nde bitirilen altyapı çalışmaları sonrası üstyapı çalışmaları da tamamlandı. Toplamda 488 metre uzunluğu bulunan cadde üzerinde toplam 1050 ton asfalt serimi yapıldı. Asfalt serimi sonrasında cadde, modern bir görünüme kavuştu. Çevrede yaşayan ve güzergahı kullanan vatandaşlar da ulaşımda sağlıklı üstyapıya kavuştu. Ayrıca Kamuran Caddesi kesişiminde bulunan 120 metre uzunluğundaki Bağdat Sokak’ta da 200 ton asfalt serimi yapılarak çalışma tamamlandı.

İKİ MAHALLEDE ALTYAPININ YÜZDE 95’İ TAMAMLANDI

Derince İlçesine bağlı Çınarlı Mahallesi ve Fatih Sultan Mahallelerinde altyapı çalışmalarının yüzde 95’i tamamlandı. Abone bağlantı çalışmaları süren iki mahallede, parke ve asfalt yama çalışmaları da devam ediyor.























