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Derince’de kent bayramlaşması

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Derince Kent Meydanı’na düzenlenen bayramlaşma töreni, ilçe protokolü ve vatandaşları bir araya getirdi.

Derince'de kent bayramlaşması

29 Haziran 2023 Perşembe 17:48

Derince Kaymakamlığı ve Derince Belediyesi’nin Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlediği Geleneksel Kent Bayramlaşması bu yıl Derince Kent Meydanı’nda gerçekleşti. Katılımın son derece yoğun olduğu bayramlaşma töreni birlik ve beraberlik görüntülerine sahne olurken Kurban Bayramı coşku içerisinde kutlandı. Bayramlaşma programına katılmak için Derince Kent Meydanı’nda bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, tek tek bayramlaşarak günün huzur ve mutluluğunu paylaştı. Protokol ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bayramlaşma töreni AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Derince Kaymakamı Meftun Dallı, Derince Belediye Başkan Vekili Kenan Yalçın, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Albay Ali Karaca, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kızıltaş, İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti başkan ve yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, kaymakamlık ve belediye daire müdürleri, STK’ların başkan ve yöneticileri, şehit aileleri, gaziler ve ilçe sakinlerinin katılımıyla gerçekleşti.

İHA
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