banner426
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Derince’deki 10 Mahallenin Altyapısı Yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü Derince ilçesindeki 268 kilometre uzunluğundaki altyapı çalışmasını sürdürüyor

Derince'deki 10 Mahallenin Altyapısı Yenileniyor

08 Ekim 2020 Perşembe 10:58

Kocaeli’nin Derince ilçesinde toplam 268 km uzunluğunda altyapının yapılacağı yenileme çalışmaları, 4 mahallede yoğun şekilde devam ediyor. Altyapısı tamamlanan bölgelerin üstyapısı, yapılan protokol kapsamında asfalt çalışmaları yapılıyor.

 

4 MAHALLEDE YOĞUN ÇALIŞMA

Kocaeli’de yaşayan vatandaşların kesintisiz içme suyu ile sağlıklı atık su ve yağmursuyu altyapısı için altyapı yatırımlarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Derince ilçesinin 10 mahallesinin altyapısını baştan sona yenileme çalışmaları yapıyor. İlçeye bağlı Yenikent, Fatih Sultan Mehmet, Çınarlı ve Sırrıpaşa Mahallelerinde devam eden boru döşeme çalışmalarında içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı yapılıyor. Projenin başladığı süre zarfında 4 mahallede toplam yaklaşık 11.5 km içme suyu, 5 km kanalizasyon ve 3 km uzunluğunda yağmursuyu altyapısı tamamlandı.

 

ESKİ STAD BÖLGESİNDE ÇALIŞMA

Millet Bahçesi yapılacak eski stat bölgesindeki yüzey suları ile atık sularını toplamak için yağmursuyu ve kanalizasyon altyapısı yapıldı. D100 ve yan yollar ile trafiğin yoğun olduğu bölgede, boru döşeme çalışmaları devam ediyor.

 

BOZULAN YOLLAR ASFALTLANIYOR

İSU Genel Müdürlüğü, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların üstyapısını düzenlemek için asfalt çalışması yapıyor. Derince Belediyesi ile geçtiğimiz yıl protokol yapan İSU Genel Müdürlüğü, Çınarlı Mahallesi eski stat çevresinde altyapı çalışmaları tamamlanan yollarda toplam 670 ton asfalt kullanılarak üstyapı çalışması yaptı. Yaklaşık 400 metrelik kısmı tamamlanan asfalt çalışmaları, devam ediyor.

 

268 KİLOMETRE YENİ ALTYAPI

İSU Genel Müdürlüğü Derince ilçesinde toplamda 10 mahallede yapılacak olan çalışmalarda, 145 kilometre uzunluğunda içme suyu, 111 kilometre uzunluğunda kanalizasyon ve 12 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı ile birlikte toplamda 268 kilometre altyapı hattı imalatı yapılacak.

 

168,5 MİLYON LİRAYA MAL OLACAK

Altyapı ile birlikte üstyapının eşzamanlı yapılacağı çalışma, toplamda 168,5 milyon TL’ ye mal olacak.

 






























Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Zabıtadan Denetimler Zabıtadan Denetimler
Aynı Duygulara Beraber Yürürsek Başarılı Olacağız Aynı Duygulara Beraber Yürürsek Başarılı Olacağız
Gebze’deki Spor Kompleksinde Salon İnşaatı Tamamlandı Gebze’deki Spor Kompleksinde Salon İnşaatı Tamamlandı
Kızılkaya Maden Dağlarındaki Çevre Ve Doğa Katliamı Kızılkaya Maden Dağlarındaki Çevre Ve Doğa Katliamı
Yağışlara Karşı Kent Genelinde Menfez Ve Mazgal Temizliği Yağışlara Karşı Kent Genelinde Menfez Ve Mazgal...
Afrika'da Su Kuyusu Açıldı Afrika'da Su Kuyusu Açıldı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Zabıtadan Denetimler
Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ilçedeki berber ve kuaförler...

Haberi Oku