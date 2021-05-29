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Derince’deki Stadın Çimleri, Dilovası Batı Kavşağı’na Serildi

Derince Yenikent Mahallesi’ndeki stadın çimleri, çevre düzenlemesi kapsamında Dilovası Batı Kavşağı’nda değerlendiriliyor.

Derince'deki Stadın Çimleri, Dilovası Batı Kavşağı'na Serildi

29 Mayıs 2021 Cumartesi 19:06


Yoğun yağışlarda su birikmesi nedeniyle Dilovası D-100 Batı Kavşağı bölgesinde karayolu kapanıyordu. Bu duruma son vermek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Dilovası Batı Kavşağı’nda yatay sondajlı altyapı sistemi kurarak birikecek suyun Dilderesi’ne deşarjını sağladı. Yapılan altyapı çalışması sonrasında kavşağın yeşil alanlardaki bozulmalardan dolayı Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı gerçekleştirdiği çevre düzenlemesi kapsamında Derince Yenikent Mahallesi’nde stadın çimlerini Dilovası Batı Kavşağı’na serdi.

 

ÇİMLER KAVŞAKTAKİ YEŞİL ALANDA DEĞERLENDİRİLDİ

Dilovası Batı Kavşağı’ndaki önemli bir sorunu çözen Büyükşehir Belediyesi, yapılan alt yapı çalışması nedeni ile kavşağın bozulan yeşil alanından çevre düzenlemesi yapılıyor. Derince Yenikent Mahallesi’ndeki stadyumdaki yenileme kapsamında kaldırılan çimler, rulo şeklinde Batı Kavşağı’na taşındı. Yoğun bir çalışma sonucunda rulo halindeki çimler, kavşaktaki belirlenen yerlere serildi.

 










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