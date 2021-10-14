DERİNCE'DEN İMAM HATİBE HOŞ GELDİN PROGRAMI

Derince İlçesinde bulunan İmam Hatip Liselerine en yüksek puan ile kayıt yaptıran ilk üç öğrenciye ve İmam Hatip Ortaokullarına da en erken kesin kayıt yaptıran ilk üç öğrenciye “İmam Hatibe Hoş Geldin” plaketi verildi.
Programa öğrenciler, öğrenci velileri, okul yöneticileri, imam hatip okulları ile alakalı STK yöneticileri ile Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü sayın Ali Osman KARABAYIR , Derince İlçe Müftüsü sayın Mecit AMİL, Derince Belediye Başkanı sayın Zeki AYGÜN ve Derince Kaymakamı sayın Meftun DALLI da katılım sağladılar.
Yavuz Sultan Selim İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine plaketleri İlim Yayma Cemiyeti Derince Şube Başkanı sayın Yasin KAYI, Hamit Özdağ İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine plaketleri KİHMED Başkanı sayın Ali KÜÇÜKKESKİN, Mevlana İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine plaketleri Derince İlçe Müftüsü sayın Mecit AMİL, Şehit Serdar Gökbayrak İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine plaketleri Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü sayın Ali Osman KARABAYIR, Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine plaketleri Derince Belediye Başkanı sayın Zeki AYGÜN, Şehit Osman Gazi Çetingöz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine plaketleri Derince Kaymakamı sayın Meftun DALLI tarafından verildi.