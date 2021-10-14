DERİNCE'DEN İMAM HATİBE HOŞ GELDİN PROGRAMI

Derince İlçesinde bulunan İmam Hatip Liselerine en yüksek puan ile kayıt yaptıran ilk üç öğrenciye ve İmam Hatip Ortaokullarına da en erken kesin kayıt yaptıran ilk üç öğrenciye “İmam Hatibe Hoş Geldin” plaketi verildi.

Programa öğrenciler, öğrenci velileri, okul yöneticileri, imam hatip okulları ile alakalı STK yöneticileri ile Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü sayın Ali Osman KARABAYIR , Derince İlçe Müftüsü sayın Mecit AMİL, Derince Belediye Başkanı sayın Zeki AYGÜN ve Derince Kaymakamı sayın Meftun DALLI da katılım sağladılar.