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Derince’nin Alt Ve Üstyapısı Yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Derince ilçesinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor

Derince'nin Alt Ve Üstyapısı Yenileniyor

07 Mayıs 2021 Cuma 10:50

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Derince ilçesinin altyapısını baştan sona yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde ana caddeler ve sokaklar eş zamanlı olarak asfaltlanıyor.

 

10 MAHALLEDE ÇALIŞMA

İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli genelinde gerçekleştirdiği altyapı yatırımlarıyla birlikte tüm Kocaelilere yeni, kaliteli ve modern altyapı hizmeti sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz 2020 yılı içinde Derince ilçesinde 10 mahallede başlayan altyapı yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.  Toplamda ilçe genelinde 145 kilometre uzunluğunda içme suyu, 111 kilometre uzunluğunda kanalizasyon, 12 kilometre uzunluğunda yağmur suyu olmak üzere toplam 268 km uzunluğunda altyapı yenileme çalışmaları yapılacak.

 

2 MAHALLEDE ALTYAPI TAMAM, ÜSTYAPI YENİLENİYOR

Bölgede yapılan çalışmalarda Yenikent ve Fatih Sultan mahallelerinde altyapı imalatları tamamlandı. Yapılan çalışmalarda 2 mahallede 41 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı, 19 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı ve 7 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı imalatı gerçekleştirildi. Altyapı çalışmaları biten Yenikent Mahallesi’nde üstyapı çalışmaları yüzde 100 oranında tamamlandı. Üstyapı çalışmalarının hızla devam ettiği Fatih Sultan Mahallesi’nde de işin yüzde 50’lik kısmı tamamlandı.

4 MAHALLEDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İSU Genel Müdürlüğü, altyapı yenileme çalışmaları kapsamında diğer mahallelerde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatı çalışmalarına devam ediyor. Çınarlı, Mersincik, Yavuz Sultan ve Sırrıpaşa Mahallelerinde süren altyapı çalışmaları kapsamında 17,5 kilometre içme suyu, 12,5 kilometre kanalizasyon ve 3,5 kilometre uzunluğunda altyapı imalatı gerçekleştirildi.

 

ALTYAPI ÇALIŞMALARININ YÜZDE 42’Sİ TAMAMLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekiplerinin Derince ilçesinde gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarıyla birlikte Derince genelinde çalışmaların yüzde 42’si tamamlandı. Toplamda 65 kilometre içmesuyu, 31,5 kilometre kanalizasyon, 10,5 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirildi. Yapılacak olan çalışmalarla birlikte Derince’de toplamda 268 kilometre uzunluğunda yeni altyapı hattı gerçekleştirilmiş olacak. İlçe genelinde gerçekleştirilen çalışmalar, 2022 yılının temmuz ayında tamamlanması planlanıyor.










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