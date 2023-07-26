Derince'ye 5 yeni proje
Derince'ye Engelsiz Yaşama Destek Merkezi, Aile ve Çocuk Yaşam Merkezi, Otizm ve Farkındalık Merkezi, Çenedağ Doğa Park Merkzi ve Çenedağ Yaşlı Bakım Merkezi olmak üzere 5 proje inşa edilecek.
"Projelerimizi paylaşarak desteklerini istedik"
Başkan Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kocaeli Milletvekilimiz Radiye Sezer Katırcıoğlu ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaşı, ziyaret ederek cam şişe üretimini gerçekleştirdiğimiz Çenesuyumuzu takdim ettik. Sayın Bakanımızla Avrupa Birliğinden destek istediğimiz Engelsiz Yaşama Destek Merkezi, Aile ve Çocuk Yaşam Merkezi, Otizm ve Farkındalık Merkezi ile Çenedağ Doğa Park ve Çenedağ Yaşlı Bakım Merkezi projelerimizi paylaşarak desteklerini istedik" ifadelerini kullandı.
İHA