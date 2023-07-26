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Derince'ye 5 yeni proje

Derince'ye Engelsiz Yaşama Destek Merkezi, Aile ve Çocuk Yaşam Merkezi, Otizm ve Farkındalık Merkezi, Çenedağ Doğa Park Merkzi ve Çenedağ Yaşlı Bakım Merkezi olmak üzere 5 proje inşa edilecek.

Derince'ye 5 yeni proje

26 Temmuz 2023 Çarşamba 15:42

Derince Belediye Başkanı Aygün Akgün, ilçede yapımı planlanan projeleri görüşmek üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı ziyaret etti. Başkan Aygün’e, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu da eşlik etti. Toplantıda yapımı planlanan projeler ve yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin ardından Derince'de 5 önemli yatırımın hayata geçeceği bildirildi. İbni Sina Mahallesi’ndeki eski askeri hastanenin bulunduğu bölgede 40 dönümlük alana Engelsiz Yaşama Destek Merkezi, Aile ve Çocuk Yaşam Merkezi, Otizm ve Farkındalık Merkezi, Çenedağ Doğa Park Merkezi ve Çenedağ Yaşlı Bakım Merkezi inşa edilecek.

"Projelerimizi paylaşarak desteklerini istedik"
Başkan Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kocaeli Milletvekilimiz Radiye Sezer Katırcıoğlu ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaşı, ziyaret ederek cam şişe üretimini gerçekleştirdiğimiz Çenesuyumuzu takdim ettik. Sayın Bakanımızla Avrupa Birliğinden destek istediğimiz Engelsiz Yaşama Destek Merkezi, Aile ve Çocuk Yaşam Merkezi, Otizm ve Farkındalık Merkezi ile Çenedağ Doğa Park ve Çenedağ Yaşlı Bakım Merkezi projelerimizi paylaşarak desteklerini istedik" ifadelerini kullandı.

İHA
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