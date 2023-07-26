Derince'ye 5 yeni proje

Derince Belediye Başkanı Aygün Akgün, ilçede yapımı planlanan projeleri görüşmek üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı ziyaret etti. Başkan Aygün’e, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu da eşlik etti. Toplantıda yapımı planlanan projeler ve yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin ardından Derince'de 5 önemli yatırımın hayata geçeceği bildirildi. İbni Sina Mahallesi’ndeki eski askeri hastanenin bulunduğu bölgede 40 dönümlük alana Engelsiz Yaşama Destek Merkezi, Aile ve Çocuk Yaşam Merkezi, Otizm ve Farkındalık Merkezi, Çenedağ Doğa Park Merkezi ve Çenedağ Yaşlı Bakım Merkezi inşa edilecek.

"Projelerimizi paylaşarak desteklerini istedik"