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Derince’ye Bir Mesire Alanı Daha Yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Derince’ye 40 bin metrekare nitelikli aktif yeşil alan kazandıracağı Cımbızdere Mesire alanında çalışmalara devam ediyor.

Derince'ye Bir Mesire Alanı Daha Yapılıyor

28 Haziran 2021 Pazartesi 16:53

Toplam 58 bin metrekare alanda yapılacak ve bölgeye 40 bin metrekare nitelikli aktif yeşil alan kazandırılacak Derince Cımbızdere Mesire alanında çalışmalar devam ediyor.

 

CIMBIZDERE MESİRE ALANI

Kentin birçok yerinde yeşil alanlar oluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni bir mesire alanı için geçtiğimiz aylarda çalışmalara başladı. Daha önce vatandaşlar tarafından piknik yapmak amacı ile kullanılan Derince Cımbızdere bölgesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından mesire alanı haline getiriliyor.

 

FUTBOL SAHASI VE OYUN GRUPLARI

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’nca çalışmalar kapsamında futbol sahası arkası istinat duvarı imalatı yapılıyor. Gençler için mesire alanı içerisine inşa edilen futbol sahası 35 çarpı 21 metre ebadında olacak. Cımbızdere mesire alanı içerisinde ayrıca çocuk oyun grubu ve fitness grubu da yer alacak.

 

SOSYAL DONATILAR

Çalışmalar kapsamında Çımbızdere mesire alanına, bin 500 metre uzunluğunda 3 metre genişliğinde yürüyüş yolu, 772 metre uzunluğunda 2.3 metre genişliğinde bisiklet yolu, 220 metrekare oturma ve dinlenme alanı, 780 metrekare meyve bahçesi, 350 metrekare amfi ve 40 m²etrekare sosyal tesis yapılacak.

 









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