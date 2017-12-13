Dev Tesis Hızlı Yükseliyor

2017 Yılını kültürel değişim ve dönüşüm yılı olarak belirleyen ve bu çerçevede dev projelerini hayata geçiren Çayırova Belediyesi, Kocaeli’nin en büyük Kültür Merkezi’nin inşaatını sürdürüyor. Yaklaşık olarak 40 Milyon Liralık bir maliyetle yapımı devam eden proje merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın ismini Çayırova’da yaşatacak. Çayırova’nın kentleşme ve kentlileşme kimliğini kazanması için önemli yatırımlara imza atan belediye, 2016 yılının sonlarında başladığı Kültür Merkezi inşaatını hızla sürdürüyor. Sosyal ve kültürel açıdan büyük bir öneme sahip olan proje eğitim ve sporu da destekleyen bir yapı olarak göze çarpıyor. İçerisinde 800 kişilik Kocaeli’nin en büyük konferans salonu, 4 sinema salonu, 2 nikah salonu, el işi sanat merkezi, kütüphane, anne çocuk kulübü, bilgievi, gençlik merkezi, spor merkezi gibi birçok hizmet noktasını barındıran dev tesis konumu ve görünümü bakımı ile de Çayırova’nın girişinde modern bir yapı olarak meydana çıkıyor.

Dev Tesis 2018 Yılında Hizmete Girecek

Kültür ve sosyal bir tesis olarak göze çarpan dev yatırım 2018 yılında hizmete sunulacak. Belediye Başkanı Şevki Demirci’nin önemle üzerinde durduğu projenin adı ise Prof. Dr. Necmettin Erbakan olacak. Çayırova’nın Yenimahalle girişinde Kent Park Projesiyle aynı alanı paylaşan Kültür Merkezi, aynı zamanda alışveriş alanlarıyla da öne çıkıyor. Kent Park ve Kültür Merkezi Projelerinin kesiştiği alanda trafiğe kapalı yürüyüş yolları da planlanan çalışmalar arasında bulunuyor.

Demirci, “2017 Yılı Çayırova da Değişim ve Dönüşümün Yılı Oluyor”

Gerçekleştirdiği projelerle Çayırona’nın gelişimini hızlandıran, kentleşme ve kentlileşme hamlesini başlatan Belediye Başkanı Şevki Demirci, devam eden Kültür Merkezi projesi hakkında açıklamalarda bulundu. 2017 yılının değişim ve dönüşümün yılı olduğunu dile getiren Demirci, “2014 yılı Mart ayında aldığımız hizmet bayrağını en yükseğe çıkarma adına canla başla çalışıyoruz. İlçemizin eksikliklerini, vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirme adına yeni yeni hizmet alanları oluşturarak, dev projelerin adımlarını atıyoruz . Bir günü ikiyle çarptığımız bu hizmet seferberliğinde Çayırova’mızın geleceğini inşa ediyor, ilçemizin sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif alanda büyümesini sağlıyoruz. Toplamda 40 Milyon Liralık dev Kültür Merkezi inşa ediyoruz. İçerisinde sosyal donatı alanları, kültürel ve eğitsel alanlar bulunan bu tesisimizi tamamlayarak 2018’e kültür ve yaşam şehri olarak merhaba demeyi hedefliyoruz.” dedi.