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DEVA ÇAYIROVA’DAN KURBAN BAYRAMI KUTLAMASI:

Deva Partisi Çayırova İlçe Başkanı Mehmet Saraç’ın şehir dışında olması sebebiyle, İlçe Başkanlığına vekalet eden Seçim İşleri Başkanı Muhammed Öztürk; Kurban Bayramı vesilesi ile bir mesaj yayınladı. Muhammed Öztürk yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

DEVA ÇAYIROVA'DAN KURBAN BAYRAMI KUTLAMASI:

28 Haziran 2023 Çarşamba 12:40

Kıymetli Çayırova’lılar;

Bayramlar dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı geçirmenizi temenni ederiz

Kurban Bayramınız Kutlu Olsun.

Bayram tatili sebebiyle ilçe dışına çıkacak olan vatandaşlarımıza kazasız belasız bir şekilde ilçemize dönmelerini temenni eder, hayırlı yolculuklar dileriz.

                                                                                   Muhammed Öztürk

                                                                                   Deva Partisi Çayırova İlçe Başkan Vekili

                                                                                   Seçim İşleri Başkanı

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