DEVA ÇAYIROVA’DAN KURBAN BAYRAMI KUTLAMASI:

Kıymetli Çayırova’lılar;
Bayramlar dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı geçirmenizi temenni ederiz
Kurban Bayramınız Kutlu Olsun.
Bayram tatili sebebiyle ilçe dışına çıkacak olan vatandaşlarımıza kazasız belasız bir şekilde ilçemize dönmelerini temenni eder, hayırlı yolculuklar dileriz.
Muhammed Öztürk
Deva Partisi Çayırova İlçe Başkan Vekili
Seçim İşleri Başkanı