DEVA ÇAYIROVA’DAN KURBAN BAYRAMI KUTLAMASI:

Deva Partisi Çayırova İlçe Başkanı Mehmet Saraç’ın şehir dışında olması sebebiyle, İlçe Başkanlığına vekalet eden Seçim İşleri Başkanı Muhammed Öztürk; Kurban Bayramı vesilesi ile bir mesaj yayınladı. Muhammed Öztürk yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi.